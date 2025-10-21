No solo Velásquez y Del Castillo: el Partido Aprista tiene 15 precandidatos a la Presidencia

El mismo 30 de noviembre, la agrupación también definirá a sus candidatos al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino, en unas primarias que se desarrollarán bajo la modalidad de “un militante, un voto”; es decir, con la participación directa de todos los afiliados a nivel nacional.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

La agrupación intentará reconstruirse tras haber perdido su inscripción electoral en los comicios del 2021. En esas elecciones no logró inscribir correctamente su lista de candidatos al Congreso por Lima y terminó retirando la candidatura presidencial de Nidia Vílchez.

El abanico de opciones

El ex primer ministro Velásquez Quesquén lidera una plancha presidencial en la que lo acompañan Carla García, hija del fallecido expresidente Alan García, como candidata a la primera vicepresidencia; y el excongresista cusqueño Luis Wilson, como aspirante a la segunda vicepresidencia.

Por su parte, Jorge del Castillo encabeza otra fórmula, junto al ex congresista Mauricio Mulder y la dirigente Belén García, secretaria general institucional del partido.

Mauricio Mulder presentó su precandidatura a la primera vicepresidencia de la República y a la Cámara de Diputados. (Foto: Andina)

Este Diario reveló en agosto, en la crónica “El APRA se eriza”, que Carla García declinó una invitación de Jorge del Castillo para integrar su plancha presidencial.

Otra lista que destaca es la de Hernán Garrido Lecca, quien fue ministro de Vivienda y de Salud durante el segundo mandato de Alan García. Lo acompañan Omar Quezada, ex presidente regional de Ayacucho, como primer vicepresidente, y Olga Cribilleros, ex congresista trujillana, como segunda vicepresidenta.

En tanto, Enrique Valderrama (37 años) lidera una plancha con la historiadora María Valdivia Acuña y Luis Antonio “Mochero” Vásquez, militante con trabajo partidario en el norte del país.

Los otros precandidatos presidenciales son Jorge Morales Loyola, Yamel Romero Peralta, Juan Carlos Sánchez Motes De Oca, Augusto Valqui Malpica, Nery Quiroz Betetta, Magno Mendoza Rodríguez, Neptali Ramírez Herrera, Emiliano Vargas Florecin, Rafael Zevallos Bueno, Jorge Risco Vega y José Antonio Torres Iriarte.

ESTA ES LA LISTA DE PRECANDIDATOS:

El secretario general político del partido, Benigno Chirinos, dijo a El Comercio: “Hay candidatos de todas las edades. Ramiro Prialé nos enseñó que en el Apra no existen apristas de la vieja guardia ni de la nueva guardia, sino apristas en guardia. La renovación no necesariamente se mide por la edad, sino por la posición que cada candidato adopta frente al país”.

Los nombres para el Congreso bicameral

El retorno del Congreso bicameral genera especial interés dentro del partido. Permitirá que algunos de sus cuadros históricos y nuevos dirigentes compitan por un espacio en el futuro Senado y la Cámara de Diputados.

Entre los precandidatos al Senado figuran el propio Benigno Chirinos; Carla García; el abogado Erasmo Reyna, quien fue defensor de Alan García; y César Zumaeta, expresidente del Congreso durante el segundo gobierno aprista.

En tanto, para la Cámara de Diputados postulan figuras como Mauricio Mulder, Omar Quezada, Enrique Valderrama y Ricardo Pinedo, ex secretario personal del expresidente García.

Modalidad de votación

Solo el Partido Aprista y Renovación Popular realizarán sus elecciones primarias mediante el voto directo de sus afiliados. En el caso de Renovación Popular, sin embargo, no fue una decisión voluntaria: una resolución de la ONPE declaró improcedente su pedido para modificar su estatuto, con el que buscaba aplicar la modalidad indirecta, a través de delegados.

Por ley, al menos el 10 % de los afiliados del Partido Aprista y Renovación Popular deberán participar en las elecciones primarias.

El Partido Aprista cuenta con 44,138 afiliados, de acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). Es decir, en sus elecciones primarias deben participar al menos 4,414 militantes.

El dirigente aprista Benigno Chirinos cuestionó que la ONPE determine los locales de votación en las elecciones primarias.

“Nosotros siempre hemos hecho [elecciones] en nuestros locales partidarios. Ahora nos obliga la ONPE a ir a un local que los compañeros no conocen. Seguramente va a ser un colegio dentro de cada distrito. Tendremos que movilizar a nuestra base para cumplir con la ley, el mínimo del 10% de los inscritos, y motivar a nuestros compañeros para que voten por cualquiera de las fórmulas presidenciales”, señaló.

En tanto, Velásquez Quesquén dijo recientemente, en entrevista con este Diario: “Creo que va a haber una participación muy activa. Todos los precandidatos nos estamos movilizando. No nos preocupa superar esa valla del 10%, habrá un alto porcentaje de participación. A pesar de que el voto es voluntario, los compañeros ahora más que nunca van a participar. He visitado varios lugares del país y el Partido Aprista está en movilización permanente”

Otras 37 organizaciones políticas —34 partidos y tres alianzas electorales— optaron por la modalidad de delegados, en la que un grupo reducido de representantes define las candidaturas finales.

La ONPE organiza las elecciones primarias, excepto la primera etapa de la modalidad indirecta (delegados). La elección de los delegados está a cargo del Órgano Electoral Central (OEC) de cara organización política.