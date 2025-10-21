Martín Calderón
Martín Calderón

No solo Velásquez y Del Castillo: el Partido Aprista tiene 15 precandidatos a la Presidencia
No solo Velásquez y Del Castillo: el Partido Aprista tiene 15 precandidatos a la Presidencia

No solo Velásquez y Del Castillo: el Partido Aprista tiene 15 precandidatos a la Presidencia

El Partido Aprista elegirá a su candidato presidencial el 30 de noviembre entre 15 postulantes. Competirán representantes de la denominada “vieja guardia”, como Javier Velásquez Quesquén, Jorge del Castillo y Hernán Garrido Lecca, y otros rostros jóvenes, como Enrique Valderrama. Así lo definió el Tribunal Nacional Electoral de esa agrupación el domingo pasado, mediante una resolución a la que accedió El Comercio.

