Augusto Peñaloza (Avanza País) y Gino Costa (Libertad Popular), ambos candidatos al Senado, debatieron este martes 24 de marzo sobre migración e inseguridad durante su participación en el programa “Versus” de El Comercio, en el marco de las elecciones generales del 2026.

Uno de los momentos más tensos se dio cuando se abordó el impacto de la migración en la criminalidad. Costa, excongresista durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, respondió a las críticas sobre una supuesta apertura sin control.

“Lo que pasa es que son fronteras inmensas abandonadas, no hay forma de controlarlas. Esto ocurrió en toda América Latina, ocurrió en Chile (…) ha ocurrido en Ecuador y ahora está ocurriendo en Estados Unidos”, afirmó. En esa línea, descartó una responsabilidad directa de ese gobierno. “No es que PPK es el responsable, era una tragedia humanitaria de un régimen totalitario de izquierda y había que recibir a los venezolanos”.

Sin embargo, reconoció limitaciones institucionales. “No se sabía que venían acompañados de tantos delincuentes; si hubiéramos tenido instituciones fuertes lo hubiéramos enfrentado mejor”.

Inteligencia policial

Costa también puso énfasis en la necesidad de fortalecer la inteligencia como eje de la lucha contra la delincuencia. “La prevención siempre es necesaria, pero en un momento como este se tiene que detener y para eso necesitas capacidad para reprimir”, señaló. “La capacidad para reprimir te la da la inteligencia que te permite ubicar dónde están los criminales y sus organizaciones y desarticularlas”, añadió.

En ese contexto, cuestionó el marco legal vigente. “Derogar las leyes pro crimen y pro impunidad inmediato”, remarcó.

“La ley más importante que se ha eliminado es la de extinción de dominio (…) permite recuperar los bienes adquiridos ilícitamente por las organizaciones criminales. Los golpea donde más les duele”.

Además, propuso que esos recursos sirvan para reparar a las víctimas. “Con ese dinero también se paga a las víctimas mortales de la violencia, empezando por los transportistas (…) y los grupos musicales que están siendo asesinados”.

Cruce por el concepto de “leyes pro crimen”

Peñaloza respondió directamente a esa postura, restando validez al término utilizado por su contendor. “Esas ‘frasecitas pro crimen’ son composiciones semánticas que nos empiezan a meter en el vocabulario”, sostuvo. Ante la réplica de Costa, quien señaló que “no son frasecitas, son 12 leyes”, insistió. “Son frasecitas, las conozco”.

El candidato de Avanza País planteó más bien una reforma estructural del sistema de seguridad. “Yo creo que se tiene que hacer un ajuste de tuercas total”, afirmó, y propuso una mayor participación de los gobiernos locales en la lucha contra la delincuencia.

Nuevas estrategias frente a nuevos delitos

Peñaloza también marcó distancia respecto a la comparación con la lucha contra el terrorismo. “Son otro tipo de delincuentes, entonces para delincuentes nuevos necesitamos policías nuevos, necesitamos una fuerza diferente”, indicó. En esa línea, mencionó propuestas más radicales. “El general Williams plantea un estado de guerra, no un estado de emergencia”.

Asimismo, planteó fortalecer unidades específicas de la Policía. “Al Grupo Terna yo lo hiperfortalecería como realmente debió ser siempre (…) al policía no lo respetan”, cuestionó.

Finalmente, Peñaloza propuso el uso intensivo de tecnología para enfrentar la inseguridad. “Estamos en una época de digitalización (…) ¿no es más fácil identificar un rostro humano que un pollito?”, ejemplificó al referirse a sistemas de reconocimiento.