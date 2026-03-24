Resumen

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Augusto Peñaloza y Gino Costa debaten sobre migración e inseguridad en “Versus” de El Comercio. (Foto: Captura/El Comercio)
Augusto Peñaloza y Gino Costa debaten sobre migración e inseguridad en “Versus” de El Comercio. (Foto: Captura/El Comercio)
Por Redacción EC

Augusto Peñaloza (Avanza País) y Gino Costa (Libertad Popular), ambos candidatos al Senado, debatieron este martes 24 de marzo sobre migración e inseguridad durante su participación en el programa “Versus” de El Comercio, en el marco de las elecciones generales del 2026.

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