Luego del gesto de fraternidad que tuvo con Rafael López Aliaga (Renovación Popular) ante el JNE, el también candidato presidencial Hernando de Soto (Avanza País) ha tratado de revertir cualquier impresión de acercamiento político a la derecha extrema.

En entrevista con El Comercio, De Soto había rechazado parecerse al líder de la ‘ola celeste’ o de simpatizar con sus propuestas. Además, descartó cualquier posible alianza. “Yo no creo en las coaliciones de derecha. La última coalición de derecha fue la de [Mario] Vargas Llosa [con el Fredemo] y fue un fracaso total. Y no me considero del tipo de derecha que habla Rafael [López Aliaga]. Esa es una categorización que yo no comparto”, declaró.

El último martes, en su cuenta de Twitter, el postulante de Avanza País expresó cómo se autodefine: “Soy socialista, liberal y conservador. Creo en Dios. Estoy de acuerdo con la unión civil”. Posteriormente, eliminó la publicación, pero la captura siguió circulando en la red social.

Este Diario se comunicó con Miguel Vega, director de la campaña y amigo personal del candidato, a fin de conocer el detalle de esa autodefinición. “Él [Hernando de Soto] ha dicho ser socialista porque le preocupa profundamente la situación de los pobres; liberal porque cree en la economía de mercado; y conservador porque vive preocupado por el fortalecimiento de la familia. Es lo que yo puedo referir de lo que ha manifestado”, explicó.

La posición personal de De Soto a favor de la unión civil entre parejas del mismo sexo no es nueva ni tampoco reveladora. En una entrevista con el periodista Marco Sifuentes, publicada el 24 de febrero, dijo que siempre ha defendido la unión civil. La diferencia es que no es una postura de gobierno, necesariamente. Para recordar, en otra entrevista con El Comercio, el candidato había señalado que, para temas polémicos, su eventual gestión presidencial buscaría el consenso de la población con base en referéndums y consultas.

Sobre Keiko Fujimori y el fujimorismo en general, De Soto también ha buscado desmarcarse. “¿Qué es el fujimorismo? Los Fujimori no son liberales. Los Fujimori son lo que conviene ser. Es una dinastía, una familia. (...) Para mí, el fujimorismo es la composición de una serie de personas, que pueden ser conservadores... pero hay distintos tipos. (El fujimorismo) es el lugar en donde los conservadores en cierto momento, los que querían autoridad en otro momento y los que también eran liberales encontraron refugio”, dijo el mes pasado.

Liberal y conservador, pero ¿socialista?

Omar Awapara, politólogo y director de la carrera de Ciencias Políticas de la UPC, no se explica la etiqueta de “socialista” en Hernando de Soto. “No tengo idea. No veo por dónde. Creo que le cuesta mucho salir de su esquema mental de economista. Salir de eso lo pone en apuros”, señaló a El Comercio.

Por otro lado, Awapara estimó que, con estas declaraciones accidentadas, De Soto evidenciaría un interés por diferenciarse de las candidaturas de derecha. “Lo que yo he pensado es que De Soto estaría buscando un espacio para perfilar su candidatura, que no esté en competencia directa con ese lado ya saturado por Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Sería interesante porque no hay nadie llenando ese vacío”, dijo.

Para la politóloga Kathy Zegarra, el candidato habría cometido un error de concepto al autodenominarse “socialista”.

“No sé en qué sentido podría ser socialista porque, por el lado económico, él está muy a favor del libre mercado. Conservador en lo social y liberal en lo económico es algo posible. En cuanto a ‘socialista’, quizás ha podido confundir conceptos respecto a que está interesado en el bienestar social, pero no queda claro a qué se refiere”, indicó.

Ambos especialistas coinciden en que De Soto tampoco es una oferta electoral de centro, como lo catalogó Luis Solari, su más reciente colaborador en la campaña.

“Me parece que, si hacemos la división entre derecha e izquierda, De Soto sí se posiciona como una persona de derecha. Lo que sucede es que, a diferencia de otros candidatos como López Aliaga, no es una derecha extrema ni ultraconservadora”, explicó Zegarra.

“De Soto es un candidato de derecha en el sentido más de liberal en lo económico. Pero no tiene una plataforma necesariamente conservadora en términos sociales ni el bagaje que pueden traer consigo López Aliaga o Keiko Fujimori hacia una derecha más en lo social e incluso en lo político”, expresó Awapara.

En 2016, De Soto había apoyado la candidatura de Keiko Fujimori y se había unido como consultor en temas económicos. Posteriormente, se distanció. En el equipo de gobernabilidad de De Soto hay personas relacionadas en el pasado con el fujimorismo: Marco Miyashiro, Francisco Tudela, María Teresa Dulanto. (Foto: Lino Chipana/El Comercio)

Una candidatura que sigue buscando el norte hacia la popularidad

Para los politólogos consultados por este Diario, Hernando de Soto ha tenido problemas evidentes para conectar con su público objetivo de votantes. Además, existen elementos a su alrededor que dificultarían el mensaje; entre ellos, el hecho de ser el invitado de un partido y de tener en su equipo a ex representantes de otras canteras. Una de sus últimas contradicciones sería el reclutamiento de Solari (ex Solidaridad Nacional) a su equipo de gobernabilidad.

“Yo creo que Hernando de Soto intentó candidatear simplemente sobre la base de su nombre y de su trayectoria, y no tanto forjar un plan de gobierno específico. De hecho, se demoró en presentar ese plan de gobierno. Sabemos por dónde van sus ideas desde hace 20 o 30 años en el aspecto económico, pero creo que ni él mismo sabe cómo transmitir el mensaje de cuáles son sus plataformas más sociales o cualquier cosa que no sea de discurso sobre la informalidad y el crecimiento económico”, señaló Omar Awapara.

“Recordemos que, De Soto, en general, es una persona que, si bien tiene mucha experiencia en términos técnicos y públicos, no la tiene tanto en términos electorales. No tiene experiencia con partidos políticos o con campañas. En ese sentido, vamos a seguir viendo tropiezos si su equipo no genera un norte claro. Acá hay un claro error en su campaña política y en su equipo”, explicó Kathy Zegarra.

El error sobre López Aliaga: del apoyo al pedido de retiro

“Rafael López Aliaga debería retirarse de las elecciones. No nos pidan una unión con una persona que va a representar un pequeño sector en una segunda vuelta una minoría”, tuiteó De Soto el domingo 7 de marzo.

El viernes salí en favor de la democracia para rechazar el golpe contra la candidaturas de Forsyth y López Aliaga. Hoy salgo para rechazar el golpe que López Aliaga quiere darle al presidente Sagasti. — Hernando de Soto (@HDeSotoPeru) March 7, 2021

“Rafael López Aliaga debería retirarse de las elecciones”

"No nos pidan una unión con una persona que va a representar un pequeño sector en una segunda vuelta una minoría", — Hernando de Soto (@HDeSotoPeru) March 8, 2021





Esto, en rechazo a la sugerencia pública que el candidato de Renovación Popular había hecho con respecto a que el Congreso remueva a su Mesa Directiva y retire a Francisco Sagasti de la presidencia. Dos días antes, De Soto se había aparecido en el ‘plantón celeste’ frente al JNE para respaldar la continuidad de López Aliaga en la carrera electoral.

“Primero, le da su apoyo y luego le pide que se retire. Ambas cosas fueron sorprendentes. Pero, si nos ponemos a analizar, tampoco pasaba nada si no iba en su apoyo ante el JNE. Hay, yo pienso, un poco de desesperación -y también por eso el tuit de ‘socialista’- porque la campaña no termina de prender y queda un mes. No logra, hasta ahora, ese golpe de efecto que una campaña sí necesita”, estima el politólogo Omar Awapara.

Por su parte, la politóloga Kathy Zegarra explica que Hernando de Soto estaría tratando de enmendar el error político que fue presentarse en respaldo al candidato de Renovación Popular. Esto, porque ambos se disputan votos de un mismo bolsón electoral.

“Creo que él se perjudicó al apoyar de esa manera a López Aliaga. De eso quedó la foto y esa foto dice mucho. Se pensaría que apoya o apoyaría la candidatura de López Aliaga en general. Además ambos comparten la búsqueda de la conquista de un bolsón electoral parecido y López Aliaga ya tiene una ventaja en las encuestas sobre De Soto. Entonces, sin querer, le dio un apoyo electoral”, añadió.

