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La agrupación señaló que candidaturas como las de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, han recibido el apoyo ciudadano necesario para disputar la segunda vuelta. (Foto: Congreso de la República)
La agrupación señaló que candidaturas como las de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, han recibido el apoyo ciudadano necesario para disputar la segunda vuelta. (Foto: Congreso de la República)
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El partido Avanza País emitió un comunicado en el que reconoce que las opciones de derecha han obtenido un respaldo mayoritario en el proceso electoral, aunque expresó su preocupación por el desempeño de las autoridades electorales.

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