Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El partido Avanza País emitió un comunicado en el que reconoce que las opciones de derecha han obtenido un respaldo mayoritario en el proceso electoral, aunque expresó su preocupación por el desempeño de las autoridades electorales.
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