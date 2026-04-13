El partido Avanza País emitió un comunicado en el que reconoce que las opciones de derecha han obtenido un respaldo mayoritario en el proceso electoral, aunque expresó su preocupación por el desempeño de las autoridades electorales.

En el pronunciamiento, la agrupación señaló que candidaturas como las de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, han recibido el apoyo ciudadano necesario para disputar la segunda vuelta.

No obstante, el partido manifestó su inquietud por el accionar de la ONPE y el Jnj, al considerar que se han producido hechos que generan dudas en la ciudadanía. Entre ellos, mencionaron la reciente renuncia de un funcionario vinculado al sistema electoral, quien habría reconocido un presunto mal proceder que podría haber afectado los resultados.

“Expresamos nuestra preocupación por el accionar de los organismos electorales (…) en circunstancias que deben ser esclarecidas con total transparencia”, indica el comunicado.

En esa línea, advirtieron que cualquier resultado que, de manera irregular, pretenda favorecer a sectores de izquierda radical será considerado sospechoso y deberá ser debidamente explicado por las autoridades competentes, con el fin de garantizar la confianza en el proceso democrático.

Finalmente, Avanza País aseguró que no será parte de ningún escenario que ponga en riesgo la estabilidad del país ni el respeto a la voluntad popular, y reafirmó su compromiso con la democracia, la transparencia y la defensa del voto ciudadano.