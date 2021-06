Esta mañana, los congresistas electos de Perú Libre brindaron una conferencia de prensa en la que exigieron que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) concluya con el proceso de revisión de nulidades que todavía están pendientes y procedan a proclamar como ganador al candidato presidencial de su partido, Pedro Castillo.

“Las elecciones han culminado, el conteo por parte de la ONPE ha culminado, por lo tanto, exigimos de forma inmediata que el JNE proclame al profesor, al rondero campesino Pedro Castillo Terrones como el próximo presidente del país del 2021 al 2026″, señaló Jaime Quito, designado como vocero alterno de la futura bancada Perú Libre.

“Llamamos a que la señora Keiko [Fujimori] que asuma la responsabilidad, que en algo debe tener, que aquí necesitamos un país que avance”, dijo Quito en relación a los pedidos de nulidad presentados.

Consultado sobre este tema por este Diario, el congresista elector señaló que “el día de ayer, la ONPE ha dado al 100% el resultado de la lectura de las actas que han expresado el sentir de la ciudadanía, y no puede percudirse ello con determinadas acciones que no quieren respetar esta decisión popular”.

Quito indicó que esta posición no alienta la confrontación, pues no están proponiendo que el Jurado Nacional de Elecciones no cumpla con su responsabilidad. “Pero el pueblo también está esperando, necesita saber el resultado; estamos a semana y media [de la elección] y el pueblo necesita saber quién será su presidente”, complementó.

En la conferencia, el otro vocero, Alex Paredes, lamentó que “este proceso electoral siga siendo desprestigiado por quienes no respetan el juego democrático y no piensan en el país”, en relación a las solicitudes de nulidad presentado por Fuerza Popular , y a las acusaciones a miembros de mesa de supuestas falsificaciones de firmas.“Los 37 congresistas de Perú Libre rechazamos este tipo de ataques a nuestros conciudadanos”, comentó.

“Lo que hay que censurar son las acciones de dilatación que se están haciendo. Y sabemos de dónde viene la responsabilidad”, añadió Paredes.

Sobre el papel del secretario general del partido, Vladimir Cerrón, Quito indicó que “como cada una de las instituciones que tiene un partido dentro de la ley de organizaciones políticas y los estatutos, tenemos un trabajo dinámico que debe desarrollarse y el doctor Vladimir Cerrón cumple esa tarea en el partido”. Sobre los invitados, dijo que ellos participan dentro del proyecto conociendo los planteamientos y el programa de Perú Libre.

Además, indicaron que su bancada, en el siguiente gobierno, priorizará los temas de educación, salud, agricultura, vivienda.

Este martes 15 de junio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) terminó de contabilizar el 100% de las actas de sufragio, con lo que se detalla un total de 8,835,579 votos a Pedro Castillo, y 8,791,521 a Keiko Fujimori, estableciendo así una ventaja de 44,058 votos a favor del candidato de Perú Libre.

Tras este hecho, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se pronunció para señalar que procederán a proclamar a la persona que asumirá la presidencia de la República cuando terminen de revisar todas las solicitudes de nulidad que han presentado ambos partidos políticos para que no se consideren cientos de mesas de votación por un supuesto fraude.

“La voluntad popular no puede estar por debajo de simplemente un individualismo. El país lo que necesita es avanzar, construir por las grandes mayorías, el país lo que necesita es tranquilidad. Los 37 congresistas de Perú Libre estamos completamente seguros que más congresistas de otras bancadas estamos en la misma perspectiva”, manifestó Quito.





