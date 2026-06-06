Resumen

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Bernardo Pachas asumió la jefatura de la ONPE tras la renuncia de Piero Corvetto. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)
Bernardo Pachas asumió la jefatura de la ONPE tras la renuncia de Piero Corvetto. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)
Por Redacción EC

El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, dijo que seguirá en el cargo hasta el 3 de julio, fecha en la que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) estaría designando al nuevo titular de su institución.

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