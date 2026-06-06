El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, dijo que seguirá en el cargo hasta el 3 de julio, fecha en la que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) estaría designando al nuevo titular de su institución.

En esa línea, dijo no creer que el nuevo jefe de la ONPE le solicite permanecer dentro de la oficina en algún otro cargo de confianza. “El nuevo jefe se va a sentar con el presidente del JNE para la proclamación de resultados”. Esto, basándose en los plazos estimados por el mismo jurado.

En declaraciones a RPP este sábado 6 de junio, aseguró que ya tienen lista la comisión para entregar todas las actividades e informaciones que requiera la nueva gestión.

“Obviamente vamos a poner nuestra carta de renuncia en la mesa porque es lo correcto. Hemos llegado con Piero Corvetto Salinas (...) Puso su carta de renuncia y luego, increíblemente, fue aceptada, pero luego he sido yo el interino pero tengo que cumplir con entregar toda la información y decir hasta aquí nomas, porque somos cargos de confianza”, aseveró.

Sobre las elecciones de esta segunda vuelta, Bernardo Pachas aseguró que todos los servicios de traslado de material electoral ya están contratados con términos de referencia afinados para evitar problemas como los del 12 de abril.

“El servicio de repliegue de los sobres de los locales de votación a los centros de cómputos de las ODPE se realiza de manera desconcentrada. Cada una de las 126 ODPE son las que contratan servicios de repliegue de actas de los sobres plomos”, explicó.