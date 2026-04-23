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Resumen

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El abogado Bernardo Pachas Serrano asumió la jefatura interina de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en medio de un momento complicado para la institución. La renuncia de Piero Corvetto lo colocó al frente de un organismo cuestionado por las irregularidades registradas en los comicios del pasado 12 de abril.

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