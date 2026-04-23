El abogado Bernardo Pachas Serrano asumió la jefatura interina de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en medio de un momento complicado para la institución. La renuncia de Piero Corvetto lo colocó al frente de un organismo cuestionado por las irregularidades registradas en los comicios del pasado 12 de abril.

Pachas llega con la responsabilidad de conducir la organización de la segunda vuelta presidencial.

Su designación no es por concurso público. Desde septiembre del 2020 es el gerente general de la ONPE, el segundo al mando en la estructura administrativa. Y por línea de sucesión, ese puesto lo colocó a la cabeza de la institución.

No es la primera vez que asume una jefatura de ese tipo y enfrenta un proceso electoral. Ya tuvo a su cargo la conducción interina del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) durante las elecciones congresales extraordinarias del 2020.

Aquella vez también ocupaba la gerencia general y asumió la jefatura tras el término del mandato de Jorge Yrivarren Lazo. Permaneció en el puesto hasta agosto del 2020, cuando la Junta Nacional de Justicia (JNJ) designó a Carmen Velarde Koechlin como titular de la entidad.

Ese mismo año regresó a la ONPE, en la que había trabajado durante una década como subgerente de Operaciones Informáticas (2001-2011).

Su hoja de vida oficial consigna estudios completos de maestría en Derecho Constitucional. Fuentes que han trabajado con él destacaron su conocimiento en la gestión de entidades públicas.

Su permanencia en el cargo será temporal. Ejercerá la jefatura interina de la ONPE hasta que la JNJ designe al titular de la institución.

Expectativa

En su primera conferencia de prensa como jefe interino de la ONPE, Pachas afirmó que para este viernes esperaban contar con el 100% de actas procesadas.

Pese a este cálculo, la ONPE informó anoche [miércoles 22] que ya alcanzó el 100% de las actas procesadas correspondientes a la eleccion presidencial.

En la conferencia, Pachas precisó: “Luego viene el trabajo de los jurados electorales especiales y, si hubiera impugnación, del JNE en segunda instancia. Quisiéramos que sea lo más rápido”.

Del cierre de esa etapa dependen temas logísticos para la segunda vuelta, como la impresión de cédulas de votación y actas.

Consultado sobre la propuesta de realizar elecciones complementarias, impulsada por Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y en evaluación por el pleno del JNE, Pachas optó por ampararse en el calendario oficial.

“Tenemos un cronograma aprobado que habla de un camino a la segunda vuelta electoral presidencial que tiene fecha cierta el 7 de junio. Estamos trabajando con el jurado para cerrar todas las actas observadas, sobre todo de la presidencial, y saber quiénes pasan a la segunda elección. […] Nosotros nos guiamos por este cronograma que aprobó el Jurado Nacional de Elecciones en su oportunidad", dijo.

En otro momento de la conferencia aseguró que la ONPE viene colaborando con las autoridades encargadas de investigar las irregularidades registradas el domingo 12 de abril. Y adelantó que habría ajustes internos: “Vamos a tomar todas las medidas correctivas necesarias de aquí en adelante para todas aquellas acciones operativas que tenemos que corregir y las personas que se encuentren involucradas, con la finalidad de caminar hacia la segunda vuelta electoral”.

Además, aseguró que se comunicarán con la Contraloría General de la República para que los acompañe en los procesos de selección y adquisición de servicios y bienes.

Pachas enfrenta la tarea de devolverle credibilidad a la ONPE tras las irregularidades del 12 de abril.