Burla a la justicia: Vladimir Cerrón dice que verá a sus seguidores de “maneral personal” pese a que está en la clandestinidad

Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre y prófugo de la justicia desde hace más de dos años, reapareció públicamente durante una actividad política del congresista Segundo Montalvo, aunque no de manera presencial, sino a través de una videollamada. Desde la clandestinidad, el exgobernador regional de Junín anunció que espera reencontrarse “de manera personal” con sus militantes, mientras las autoridades mantienen vigente una orden de captura en su contra.

“Ya estaremos viéndonos, seguro, de manera personal. Estoy lidiando una batalla judicial y nos falta, prácticamente, el último paso. Gracias compatriotas” , declaró Cerrón ante simpatizantes de su agrupación, en una intervención que se produce en pleno proceso electoral y que vuelve a colocar en el centro del debate su situación legal.

Pese a su condición de no habido, Cerrón ha optado por continuar una campaña política virtual, amparado en el vacío legal que no le impide postular mientras se mantiene prófugo. Sus apariciones se realizan mediante plataformas digitales o mensajes grabados, evitando cualquier exposición que permita ubicar su paradero.

El líder de Perú Libre aseguró que mantiene contacto permanente con militantes dentro y fuera del país, confirmando que su actividad política continúa pese a eludir a la justicia.

Cerrón justificó su ausencia de la vida pública señalando que su integridad estaría en riesgo si se presenta ante las autoridades.

Aun desde la clandestinidad, el exgobernador regional mantiene su discurso político y negó vínculos con el fujimorismo. Asimismo, responsabiliza a la expresidenta Dina Boluarte por la destitución de Pedro Castillo, a quien considera víctima de una maniobra política.

Como se recuerda, Cerrón permanece prófugo debido a un mandato de prisión preventiva por presuntamente liderar una red de tráfico de licencias de conducir, en el caso conocido como Los Dinámicos del Centro. Pese a ello, ha insistido en relativizar las acusaciones en su contra, comparando su situación con otros procesos judiciales de alto perfil.

Su reaparición, lejos de despejar cuestionamientos, reaviva las críticas sobre la normalización de la actividad política desde la clandestinidad y la falta de consecuencias inmediatas para un líder partidario con requisitoria vigente.

