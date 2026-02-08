Burla a la justicia: Vladimir Cerrón dice que verá a sus seguidores de “maneral personal” pese a que está en la clandestinidad

Resumen

Cerrón reaparece en campaña electoral mientras sigue prófugo por el caso Los Dinámicos del Centro. (Foto: Facebook/Vladimir Cerrón)
Por Redacción EC

Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre y prófugo de la justicia desde hace más de dos años, reapareció públicamente durante una actividad política del congresista Segundo Montalvo, aunque no de manera presencial, sino a través de una videollamada. Desde la clandestinidad, el exgobernador regional de Junín anunció que espera reencontrarse “de manera personal” con sus militantes, mientras las autoridades mantienen vigente una orden de captura en su contra.

