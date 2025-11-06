Más del 50% define su voto luego de ver entrevistas o debates: las cifras compartidas en el CADE 2025 sobre el votante peruano

El 51% de electores peruanos define su voto luego de ver entrevistas y debates entre los candidatos, lo que contradice la creencia de la mayoría decide el mismo día de los comicios o mientras hace la fila para sufragar. Así lo reveló un estudio de Datum Internacional presentado en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2025.

Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional, compartió los resultados de este estudio, hecho a nivel nacional con miras a las elecciones generales del 2026, durante el panel ‘Elegir con responsabilidad’ desarrollado este jueves.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

El estudio reveló que, además del 51% que decide luego de las entrevistas y debates, hay un 16% que tiene una opción clara desde el inicio de campaña, un 15% que decide una semana antes de votar y un 13% que lo hace el mismo día: en la cola para sufragar o una vez frente a la cédula. Un 5% respondió que no sabe.

Torrado consideró que estas cifras son importantes para contradecir el mito de que la mayoría de peruanos decide solo al final y que “nada importa porque todo se define al último minuto”.

“Eso es mentira: solo el 13% decide en la cola. Y cuando llega, no lo hace para elegir entre los 39 candidatos, sino que llega con dos o tres opciones, normalmente quienes lideran las encuentras. La gran mayoría decide antes. De hecho, los candidatos que no vinieron a este espacio dejaron pasar una oportunidad importantísima”, remarcó.

El estudio de Datum -al que accedió El Comercio- también detalló que hay 6.8 millones de votantes jóvenes (de 18 a 29 años) en el padrón electoral para el 2026, lo que representa casi el 25% del total. De estos, 2.5 millones son peruanos que votaran por primera vez. Además, hay 1.2 millones de votantes que residen en el extranjero.

Por otro lado, el 28.6% dijo no tener una posición política definida, mientras que un 27.2% dijo considerarse de derecha, un 20.7% de centro y un 15.1% de izquierda. Respecto a los que dicen ser derecha e izquierda hay un 5.7% y 5.4% que dicen ser de la variante “radical”, lo que suma un 11% de votantes que se consideran “radicales” en ambas variantes.

Otro hallazgo del estudio fue que el 41.9% de electores está a favor de que gobierno un líder que tome decisiones prontas, aunque para ello “no respete las reglas”. En cambio, un 51.8% está a favor de que su líder respete las reglas por encima de todo, aunque las decisiones demoren. En tanto, un 36.2 dijo que le es indiferente el origen del candidato, frente a un 27.2% que prefieren a un candidato de regiones y un 22.5% a uno de Lima.

Respecto a los comicios del 2026, solo el 1% pudo responder correctamente que hay 39 organizaciones políticas habilitadas para participar, el 4% pudo responder que se elegirán 60 senadores y el 3% logró responder que habrá 130 diputados.

Al final de su exposición, Torrado señaló que el Perú llegará a las próximas elecciones “con un alto nivel de fragmentación política y con un problema de representatividad de los candidatos”. Y el voto fragmentado, añadió, debilita la democracia.

“El problema de desinformación y de poco activismo político se traduce en conductas que influyen en la intención de voto. Entonces, en la medida que podamos reforzar, ayudar ante esas conductas, tener un ciudadano más informado, el voto mejorará”, comentó.

El voto de derecha apela más a la confianza en el candidato

Sebastião Mendonça, presidente del Centro Wiñaq, se refirió a las tendencias políticas que se desprenden de los resultados de las últimas elecciones en el Perú y que permiten identificar “ciertas tendencias y ciertas características estructurales” detrás del aparente caos electoral

Por ejemplo, remarcó que los votos de los candidatos de izquierda crecen en los últimos meses previos a los comicios. Esto debido a que una gran parte de los votos que se consideran como “indecisos” son votantes de izquierda que aún no definen su candidato. El alza de estos candidatos se percibe en los 75 días anteriores a las elecciones

Mendonca también advirtió que el “peor momento de la derecha” fueron las elecciones del 2021, luego de una serie de enfrentamientos al interior de ese sector político, del gobierno de Martín Vizcarra y de la pandemia. “Por lo general, el electorado de derecha no gira hacia la izquierda, gira hacia el centro. Cuando la derecha baja, el centro crece. Y de lado de la izquierda, se vota muy poco por el centro”, dijo.

El presidente del Centro Wiñaq también comentó que el votante de izquierda tiene un voto de mayor tipo “ideológico programática” que el de derecha”.

“El electorado de derecha se fija mucho en la en la confianza que tiene a ciertos candidatos, votan más por personas que por programas. El de izquierda sí tiene una idea programática, una idea de cómo quisiera que sea el Perú. Pueden no saber quién es su candidato, pero en los últimos meses del proceso electoral lo va identificando y, finalmente, ese candidato va a crecer. Por eso es que uno tiene que ser cauto para interpretar los datos electorales de seis meses antes”, comentó.

Finalmente, destacó que las evidencias de las últimas votaciones evidencias que el votante del sur vota más por la izquierda y el de Lima siempre vota más a la derecha que el promedio nacional. En ese marco, remarcó que “la polarización está aumentado y la distancia entre las votaciones de derecha y las votaciones de izquierda y por lo tanto están incrementando y el rol del centro se está achicando”.

“Este es un país donde, permanentemente, en más de 20 años consecutivos, el centro ha estado perdiendo fuerza en términos de resultados electorales. Tiene mucha fuerza en otros aspectos, a nivel judicial, a nivel mediático, en las universidades, pero no en el proceso electoral”, dijo.

A favor del crecimiento por encima de la mano dura

Rolando Arellano, director ejecutivo en Arellano Consultoría Para Crecer, enfatizó lo difícil que es prever un ganador de las elecciones del 2026. Según sus datos, además de un 9% que decide su voto presidencial en el mismo día de la votación, hay algo incluso más preocupante: un 16% que define su voto por congresistas y un 26% lo hace una semana antes.

“Eso es gravísimo porque las decisiones del Congreso pueden durar muchos más años que las decisiones de un presidente (…) En el fondo, en las últimas elecciones que hemos tenido, los resultados parecen casi al azar”, comentó.

Sobre el perfil del votante peruano, sus estudios encontraron que solo el 8% dice ser “antiempresa”, un 29% dice ser “proempresa” y el 63% se considera neutral en aspecto.

Además, remarcó que un 63% dijo estar a favor de un gobierno que proponga crecimiento o trabajo, muy por encima de un 25% de uno que proponga “mano dura” y un 12% que proponga “ayuda” en forma de bonos, víveres o programas sociales. “Nosotros preguntamos por qué y nos dicen que no es que no quieren ayudo, sino que no creen en las promesas. Antes creían, pero hoy ya no creo en las promesas. Y eso es consistente en todo el país”, comentó.

Arellano también consideró que es difícil que se repita la elección de un candidato como Pedro Castillo, al no repetirse los factores del 2021: la crisis económica por el COVID-19, un “apoyo ideológico” en el sur del Perú por parte del gobierno boliviano, un voto “afectivo” impulsado por las redes magisteriales y la existencia de un mayor voto “anti” por parte de Fuerza Popular, su rival en segunda vuelta.

No obstante, dijo que también hay factores que deben causar alerta de cara al 2026, debido al ausentismo de los votantes, que fue de más del 25% en el 2021. Además, su estudio encontró que solo el 38% considera como algo “muy importante” elegir al presidente y un porcentaje incluso menor, el 24%, piensa lo mismo de elegir al Congreso.

Otro factor es el desconocimiento sobre las funciones específicas del Ejecutivo y el Legislativo. Por ejemplo, el 36% manifestó que el Congreso “hace obras” y un 21% dijo que el presidente es el encargo de “hacer leyes”.

“Los candidatos conocen del desinterés de los ciudadanos. Saben que la probabilidad de (ganar) la presidencia es de una entre 39 y la del Congreso es de una entre 50. Al final dicen ‘tal vez la pueda hacer’ y por eso podemos tener candidatos sin preparación, sin partidos, que dicen ‘Ojalá, es posible’”, concluyó Arellano.