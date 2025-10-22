La Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE Ejecutivos 2025) realizará un debate entre seis de los precandidatos a la presidencia de la República con mayor respaldo según encuestas, para conocer sus principales propuestas para el país en las elecciones generales del 2026.

Según informó IPAE Acción Empresarial, los seis participantes de este evento, que será el último día del foro empresarial el próximo 6 de noviembre, fueron elegidos según los resultados más recientes de las mayores encuestadoras nacionales.

Con estas consideraciones, los precandidatos invitados serán: Rafael López Aliaga de Renovación Popular, Keiko Fujimori de Fuerza Popular, Mario Vizcarra de Perú Primero, Carlos Álvarez de País para Todos, Alfonso López Chau de Ahora Nación y César Acuña de Alianza Para el Progreso (APP).

El bloque electoral, denominado “Elegir con Responsabilidad”, será de 9 a.m. a 1 p.m. y será el evento central durante la jornada de cierre del CADE Ejecutivos 2025 que se llevará a cabo del 4 al 6 de noviembre.

El objetivo es que los precandidatos puedan brindar sus principales propuestas y atender las dudas de la ciudadanía con miras a las elecciones generales del 2026.

El evento contará con un panel integrado por especialistas en diversas materias: Alfredo Bullard, Marisol Guiulfo, Pablo Bustamante, Liliana Rojas-Suárez, Carlos Gálvez y Aldo Mariátegui.

El Comité CADE Ejecutivos aseguró que se tomaron en cuenta a las organizaciones políticas inscritas formalmente ante el JNE con mayor intención de voto según las encuestas nacionales urbano rurales hasta el 15 de octubre.

El orden de participación de los precandidatos será definido por sorteo en presencia de todos los participantes del debate.

“Con esta iniciativa, IPAE Acción Empresarial reafirma su compromiso de impulsar el diálogo democrático y la participación ciudadana informada, promoviendo un Perú institucionalmente sólido, sostenible e inclusivo”, indicaron.