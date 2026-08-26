El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, anunció que el debate de los candidatos a la Alcaldía de Lima se realizará el 21 y 22 de septiembre. En esta etapa, los 26 postulantes al sillón municipal confrontarán sus principales propuestas ante la ciudadanía, que elegirá a su nuevo burgomaestre el próximo 4 de octubre.

En conferencia de prensa, Burneo detalló que los debates a nivel nacional entre candidatos municipales, provinciales y regionales se iniciarán el próximo 13 de septiembre.

“En Lima Metropolitana va a ser una fecha específica, 21 y 22 de septiembre. Y, a partir del 13, empiezan en cada una de las regiones”, señaló el titular del JNE.

Fuentes del organismo electoral indicaron a este Diario que “es razonable esperar que los debates municipales se programen después del 5 [de septiembre], cuando se conozca quiénes están formalmente habilitados”.

Burneo evitó brindar mayores detalles sobre los debates y también pronunciarse sobre la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro, que declaró improcedentes los pedidos de exclusión presentados contra Rafael López Aliaga, quien encabeza la lista de Renovación Popular.

El presidente del JNE precisó que el próximo 5 de septiembre se conocerán las listas definitivas de postulantes a alcaldes distritales y provinciales y gobernadores regionales.

Urresti y Bruce retan a López Aliaga a debate

En tanto, la campaña electoral por Lima Metropolitana empieza a encenderse. Los candidatos de Somos Perú y Podemos Perú, Carlos Bruce y Daniel Urresti retaron a Rafael López Aliaga a un debate.

En entrevista con “Siempre a las 8”, podcast de El Comercio, Bruce reiteró su pedido al autodenominado ‘Porky’ y lo instó a elegir fecha y lugar para el encuentro.

“Aquí reitero, López Aliaga, vamos a debatir. Déjate de estar difamando. Yo te reto, vamos a debatir propuestas para Lima. No te corras, vamos a debatir donde tú quieras. Si quieres en un canal de televisión, en una plaza pública, donde tú quieras. Agarra valor y de una vez atrévete a confrontar ideas y que la gente sepa quién es mejor alcalde y quién es mejor persona”, expresó.

‘Techito’ lanzó inicialmente la propuesta el lunes 24 de agosto, durante una entrevista en Canal N. Argumentó que un debate permitiría conocer quién tiene la “entereza” para enfrentarse a sus contendores y demostrar quién es el mejor candidato. Además, aseguró estar convencido de que el exburgomaestre capitalino no se va a “correr”.

“Rafael López Aliaga, te reto a que debatamos. Veamos quién tiene la entereza de debatir. Estoy seguro que no te vas a correr. Rafael López Aliaga te reto, debatamos para que la gente pueda ver quién es el mejor candidato a la Alcaldía de Lima”, expresó.

En ese sentido, Bruce Montes de Oca también se mostró confiado en que López Aliaga asumirá el cargo de regidor en el próximo Concejo Municipal y “no va a mentir”.

Este Diario intentó comunicarse sin éxito con López Aliaga, así como con otros integrantes de la lista de Renovación Popular.

Efraín Aguilar, actual regidor que busca la reelección, se mostró a favor de que su candidato participe en un debate con Bruce y otros postulantes a la Alcaldía de Lima. No obstante, consideró que el encuentro debería incluir a los candidatos que ocupan los primeros lugares en las encuestas.

En tanto, en diálogo con RPP, Urresti retó a su contrincante de Renovación Popular a debatir y cuestionó que le hayan dado luz verde a su postulación como número uno de la lista de la agrupación celeste.

“[¿Usted lo está retando a un debate?] Vendado y con los brazos amarrados. Por supuesto. Para comenzar, aquí ha ganado ‘Pepe el vivo’, ha ganado la criollada. López Aliaga es ríos de amor, pero más que ríos de amor, es ríos de viveza, de la de viveza criolla. Él está sacando la vuelta a la ley”, expresó.

“Yo voy a ir con los brazos amarrados y con los ojos vendados. Eso es suficiente para ganarle. Este señor es totalmente disperso. Él cree que todavía está postulando a la presidencia”, añadió.

Urresti cuestionó, además, el plan de seguridad de López Aliaga y los candidatos Carlos Bruce y Francis Allison, de Somos Perú y Avanza País, respectivamente.

“Lima ya no está para perder el tiempo. Lima ya no puede perder un minuto más. Queremos recuperar la seguridad de Lima hoy. Hoy, no mañana, sino hoy. No podemos perder más tiempo. Las propuestas de estos señores son realmente risibles, son ridículas”, puntualizó.

En tanto, López Aliaga optó por guardar silencio y no responder a las invitaciones de sus rivales. Sin embargo, usó sus redes sociales y entrevistas en medios alternativos para cuestionarlos.

Por ejemplo, en una entrevista con Best Cable, destacó que su agrupación tiene representación en el Congreso a diferencia de Somos Perú, Podemos Perú y Avanza País, partidos que tienen como candidatos a la Alcaldía de Lima a Bruce, Urresti y Allison, respectivamente.