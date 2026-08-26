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Resumen

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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, anunció que el debate de los candidatos a la Alcaldía de Lima se realizará el 21 y 22 de septiembre. En esta etapa, los 26 postulantes al sillón municipal confrontarán sus principales propuestas ante la ciudadanía, que elegirá a su nuevo burgomaestre el próximo 4 de octubre.

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