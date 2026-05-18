Resumen

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Carlos Pareja, ministro de Relaciones Exteriores, pidió a los miembros de mesa en otros países que cumplan su deber. (Foto: Cancillería)
Carlos Pareja, ministro de Relaciones Exteriores, pidió a los miembros de mesa en otros países que cumplan su deber. (Foto: Cancillería)
Por Redacción EC

El canciller Carlos Pareja dijo que este jueves 21 de mayo recibirán de parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el material electoral faltante para poder hacer los envíos correspondientes al extranjero y así garantizar la votación de los peruanos en el exterior esta segunda vuelta del 7 de junio.

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