El canciller Carlos Pareja dijo que este jueves 21 de mayo recibirán de parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el material electoral faltante para poder hacer los envíos correspondientes al extranjero y así garantizar la votación de los peruanos en el exterior esta segunda vuelta del 7 de junio.

“El jueves van a llegar aquí las cajas con todos los equipos y el material de elecciones y al día siguiente se despacha inmediatamente. Todo eso ya está organizado. Pueden estar seguros que todo este material va a llegar a tiempo para que pueda instalarse”, señaló ante la prensa este lunes.

Este domingo 17 de mayo en la mañana, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó formalmente que en las elecciones del 2026 se realizará una segunda vuelta entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), decisión que fue tomada luego que terminara el conteo de votos y que indicaron es firme e inapelable.

El canciller Pareja también explicó que en la segunda vuelta del 7 de junio tendrán más facilidades para instalar las mesas de votación en otros países porque será más rápida y sencilla, lo que permite solicitar permisos en colegios en las ciudades donde se instalarán las mesas de votación.

“Los consulados van a poder asegurar colegios que están ubicaos en centros de ciudades, porque la votación va a terminar temprano y se van a poder ordenar las carpetas”, explicó.

Finalmente, el ministro pidió a todos los peruanos en el exterior que fueron elegidos como miembros de mesa que cumplan con su rol con la seguridad de que todo el proceso será más rápido y sencillo que en la primera vuelta.