Resumen

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Carlos Pareja, ministro de Relaciones Exteriores del Perú. (Foto: Andina)
Carlos Pareja, ministro de Relaciones Exteriores del Perú. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El gobierno peruano ya inició las coordinaciones logísticas para la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio y confirmó la llegada de misiones de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea, en medio de los cuestionamientos y tensiones surgidas tras la primera vuelta electoral.

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