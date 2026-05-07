El gobierno peruano ya inició las coordinaciones logísticas para la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio y confirmó la llegada de misiones de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea, en medio de los cuestionamientos y tensiones surgidas tras la primera vuelta electoral.

Así lo informó a la agencia Andina y TV Perú, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, quien señaló, además, que la Cancillería ya dispuso acciones anticipadas para garantizar el desarrollo del proceso electoral en el extranjero.

Tanto la OEA como la Unión Europea desplegarán nuevamente misiones de observación electoral para esta segunda vuelta presidencial como se hizo en la primera vuelta, cuando ambas organizaciones realizaron seguimiento al proceso mediante equipos distribuidos a nivel nacional y emitieron reportes preliminares sobre el desarrollo de los comicios.

“Estamos poniendo todo el empeño para que el proceso se desarrolle bien”, indicó el ministro tras recibir el saludo protocolar del cuerpo diplomático acreditado en el país.

Consulados

Pareja explicó que, aunque la convocatoria oficial a la segunda vuelta aún no ha sido emitida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Ministerio de Relaciones Exteriores ya instruyó a los consulados peruanos a iniciar los preparativos logísticos.

Según detalló, las sedes consulares necesitan alquilar locales, coordinar materiales y organizar el despliegue electoral con anticipación debido a la magnitud del voto peruano en el exterior.

“Los consulados tienen que alquilar locales y hay que mandarles las partidas necesarias”, manifestó.

El canciller añadió que la experiencia de la primera vuelta dejó lecciones importantes, especialmente por las dificultades ocasionadas por las extensas cédulas de votación y la demora en algunas mesas.

“Yo creo que en la segunda vuelta todo va a ser mucho más expedito, porque la cédula va a ser muy pequeña y simplemente hay que optar entre un candidato y otro”, sostuvo.