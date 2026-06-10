La Cancillería culminó este martes el repliegue del material electoral correspondiente a la segunda vuelta presidencial realizada en el extranjero, luego de que arribara al país el último vuelo con actas y cédulas de sufragio procedente de Buenos Aires, Argentina.

Con la entrega del material electoral a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se cerró una operación logística que involucró a 119 oficinas consulares en 73 países y que permitió trasladar al Perú los votos emitidos por cerca de 1,9 millones de peruanos, según informa la Cancillería en una nota de prensa.

A través de sus redes sociales, informó que noventa cónsules generales llegaron al país en calidad de custodios del material electoral, acompañando los paquetes desde distintos puntos del mundo hasta su entrega formal a las autoridades electorales.

#TuVotoCruzaFronteras🗳️ | 🇵🇪 Cancillería finaliza con éxito el repliegue del voto exterior.



Esta noche, desde Buenos Aires, llegó el último vuelo con actas y cédulas de sufragio de la segunda elección presidencial en el extranjero, completando la entrega segura a la… pic.twitter.com/CPQJYiMYBw — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) June 11, 2026

El canciller, embajador Carlos Pareja destacó que “todos los votos emitidos en el exterior llegaron al Perú, conforme al cronograma establecido” y aseguró que la jornada electoral fuera del país se desarrolló sin contratiempos.

En el mismo post Pareja señaló: “Se logró la instalación y escrutinio del 100% de las mesas de sufragio en 219 locales de votación distribuidos en 73 países, con el trabajo coordinado de las 119 oficinas consulares” , señaló.

El material electoral arribó de manera escalonada durante la jornada. Los primeros paquetes llegaron en la madrugada desde ciudades como Moscú, Roma, Madrid, Barcelona, Houston, Dubái, Seattle, Tokio y Hartford.

LLegada de material electoral del extranjero. (Foto: Cancillería)

Más tarde se sumaron envíos procedentes de Montreal, Los Ángeles, París y Nagoya, mientras que el último tramo correspondió a las ciudades argentinas de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Salta y Corrientes.

Según informó la Cancillería, el proceso de repliegue comenzó inmediatamente después de culminado el escrutinio en el extranjero y concluyó tras el conteo de las últimas mesas instaladas en Los Ángeles y San Francisco.

Las autoridades destacaron que todo el traslado se realizó bajo una cadena de custodia diseñada para garantizar la seguridad e intangibilidad de los votos hasta su entrega a la ONPE.