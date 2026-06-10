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Con la entrega del material electoral a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se cerró una operación logística que involucró a 119 oficinas consulares en 73 países. (Foto: Cancillería)
Con la entrega del material electoral a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se cerró una operación logística que involucró a 119 oficinas consulares en 73 países. (Foto: Cancillería)
Por Redacción EC

La Cancillería culminó este martes el repliegue del material electoral correspondiente a la segunda vuelta presidencial realizada en el extranjero, luego de que arribara al país el último vuelo con actas y cédulas de sufragio procedente de Buenos Aires, Argentina.

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