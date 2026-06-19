El Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó este viernes las afirmaciones que atribuyen a sus funcionarios consulares presuntos actos de interferencia, manipulación, favorecimiento político o alteración del material electoral durante el proceso de votación de peruanos en el extranjero en la segunda vuelta presidencial.

En un comunicado, la Cancillería sostuvo que “ rechaza cualquier afirmación que atribuya a sus funcionarios consulares actos de interferencia, manipulación, favorecimiento político o alteración del material electoral".

“Corresponde preservar la honorabilidad de los funcionarios de los Consulados que son todos funcionarios de carrera quienes, al igual que los ciudadanos peruanos que participaron como miembros de mesa en el exterior, cumplieron sus labores y responsabilidades en condiciones operativas complejas, con jornadas extraordinarias, bajo los procedimientos establecidos por la normativa electoral y con sujeción a los deberes de legalidad, responsabilidad, eficiencia y defensa institucional que rigen el Servicio Diplomático ”.

📄Comunicado de Prensa 026-26: Sobre el proceso electoral en el exterior.



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Asimismo, recordó que en el voto de los ciudadanos peruanos residentes en el exterior, la Cancillería cumple únicamente funciones de organización y apoyo logístico a través de las oficinas consulares, en coordinación con los organismos electorales.

“La calificación de actas, el cómputo de votos, la resolución de impugnaciones y la proclamación de resultados no corresponden a la Cancillería”.

La institución también explicó el procedimiento que se sigue, una vez concluida la jornada electoral: “Los resultados son registrados por los miembros de mesa en actas que son lacradas para garantizar su inviolabilidad”.

Además, señaló que los personeros acreditados reciben copias de dichas actas y que los resultados son publicados en los locales consulares para conocimiento del público.

También indicó que el procesamiento, escaneo, cómputo y consolidación de las actas corresponde a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), conforme a sus competencias legales.

La Cancillería aseguró contar con experiencia suficiente en la organización y repliegue de material electoral en el exterior e indicó que el traslado se realizó dentro de los plazos acordados con los organismos electorales: en la primera vuelta dentro de los cuatro días posteriores a la elección y en la segunda vuelta dentro de las 72 horas posteriores al escrutinio.

“Se contó con fiscalización de funcionarios del JNE en Buenos Aires y otras sedes consulares, así como con la presencia de observadores internacionales y de la Defensoría del Pueblo. También se cuenta con un Informe de Visita de Control de la Contraloría referido al repliegue del material electoral desde las oficinas consulares hacia la ONPE. Ninguno detectó demoras ni incidencias”, precisa el documento.

Aplicativo digital

Respecto al aplicativo de escaneo de actas implementado de manera complementaria durante la primera vuelta electoral, Exteriores detalló que su uso se aplicó únicamente en 108 de las 180 oficinas consulares y remarcó que “dicho aplicativo no sustituyó el procedimiento legal de remisión física de las actas ni las competencias de los organismos electorales”.

Sn embargo, tras evidenciarse dificultades técnicas y operativas, se decidió junto con la ONPE no continuar con esta herramienta en la segunda vuelta, una medida que —según precisó— “no modificó la Ley Orgánica de Elecciones ni alteró el procedimiento legal de repliegue del material electoral”.

En esa línea, remarcó que la suspensión del uso del aplicativo tampoco afectó la cadena de custodia del material electoral.