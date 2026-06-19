Resumen

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Imagen de la fachada de la sede de Cancillería, en Lima, Perú. Foto: ANDINA/Ricardo Cuba
Imagen de la fachada de la sede de Cancillería, en Lima, Perú. Foto: ANDINA/Ricardo Cuba
Por Redacción EC

El Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó este viernes las afirmaciones que atribuyen a sus funcionarios consulares presuntos actos de interferencia, manipulación, favorecimiento político o alteración del material electoral durante el proceso de votación de peruanos en el extranjero en la segunda vuelta presidencial.

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