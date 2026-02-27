La candidata al Parlamento Andino por Podemos Perú, Edith Herrera García, fue detenida en Cusco tras protagonizar un incidente con presuntos actos discriminatorios en contra de agentes de la Policía Nacional.

De acuerdo con lo indicado por el general Virgilio Velásquez, la candidata se negó a ser atendida por efectivos y exigió hablar únicamente con el comisario de Santiago, lo que generó un intercambio verbal.

Comunicado de Podemos Perú.

“(Edith Herrera) tomó un taxi con su menor hija, la hija la agrede y entonces el taxista las deja en la comisaría de Santiago. Ella pide hablar con el comisario que no estaba en ese momento, pero ella insistía. Es en esas circunstancias que se produce este acto discriminatorio”, indicó Velásquez a los medios.

“Después nos enteramos que era candidata al Parlamento Andino. Pasadas las 48 horas ha sido puesta en libertad, pero su investigación continúa. Hemos visto un comportamiento discriminatorio que constituye delito”, agregó.

Tras la difusión de los videos, el partido Podemos Perú emitió un comunicado condenando “la conducta de la señora Edith Herrera García” y rechazando “las expresiones racistas y clasistas contra la Policía Nacional”.

La agrupación anunció también que retiró su postulación al Parlamento Andino y exigió que las investigaciones avancen “con celeridad” y se apliquen “las sanciones más severas contempladas en el Código Penal por la agresión a la Policía Nacional”.