Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Edith Herrera habría cometido un acto discriminatorio contra policías.
Edith Herrera habría cometido un acto discriminatorio contra policías.
Por Redacción EC

La candidata al Parlamento Andino por Podemos Perú, Edith Herrera García, fue detenida en Cusco tras protagonizar un incidente con presuntos actos discriminatorios en contra de agentes de la Policía Nacional.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: