Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La congresista y candidata a diputada Diana Gonzales, de Avanza País, fue entrevistada en el podcast “Tenemos Que Hablar” de El Comercio. (Foto: Captura YouTube)
La congresista y candidata a diputada Diana Gonzales, de Avanza País, fue entrevistada en el podcast “Tenemos Que Hablar” de El Comercio. (Foto: Captura YouTube)
Por Redacción EC

En el podcast “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, Diana Gonzales, candidata a diputada de Avanza País y actual congresista, cuestionó la salida de Denisse Miralles de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), quien fue reemplazada en el cargo por Luis Arroyo, y afirmó que este hecho “es producto de la improvisación de la izquierda cuando llega al poder”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.