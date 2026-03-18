En el podcast “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, Diana Gonzales, candidata a diputada de Avanza País y actual congresista, cuestionó la salida de Denisse Miralles de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), quien fue reemplazada en el cargo por Luis Arroyo, y afirmó que este hecho “es producto de la improvisación de la izquierda cuando llega al poder”.

Indicó que el presidente José María Balcázar está “desconectado de la realidad”, pues había salido a declarar “que no pasaba absolutamente nada”, y criticó la forma en que se produjo la salida de Miralles, señalando que le parece “cobarde que no le haya dado la cara”.

“Sobre todo después de un proceso complicado como ha sido la crisis energética, creo que más de uno tuvo dudas de que se pueda cumplir en los plazos establecidos y es algo que debemos destacar”, expresó.

“Esto es producto de la improvisación de la izquierda cuando llega al poder. Lo que hemos visto es una complicidad única entre Balcázar y yo podría citar por ejemplo al congresista Guido Bellido, que es el primero que lanza el nombre para que sea elegido presidente, y luego es quien a través de diferentes tuits presiona para este cambio, porque no les gustaba la posición de la entonces premier frente a la situación de Petro-Perú”, agregó.

Refirió que existe “complicidad” entre el mandatario y el congresista Guido Bellido, y que Balcázar necesita llegar a Palacio de Gobierno para darse cuenta de lo que viene sucediendo en el país, lo cual -según dijo- “solo habla de la improvisación, de la crisis y de la clara falta de liderazgo que hoy tenemos desde la Presidencia de la República”.

Consultada sobre si dará el voto de confianza al nuevo primer ministro, Luis Arroyo, Gonzales advirtió que “más de uno está confundido con los actuales ministros”, pues los nombres “han cambiado de manera muy rápida”.

“Puedo mencionar que el día de hoy tenemos reunión de bancada con Avanza País, vamos a revisar cada una de las reflexiones que nos invitan también a realizar de cara al nuevo voto de confianza”, acotó.

Respecto a la fecha en que debe darse el voto de investidura, Diana Gonzales remarcó que a título personal, podría realizarse después de la primera vuelta de las elecciones generales del 2026, que se realizará el 12 de abril.

“No descarto esa posibilidad y que sea un espacio donde los candidatos puedan presentar sus propuestas y que no se vea este tipo de negociaciones: ‘si cambias a tal, te doy mis votos’. La verdad que eso llega a ser nauseabundo”, sentenció.