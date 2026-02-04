En el podcast Siempre a las 8, con Milagros Leiva, de El Comercio, César Astudillo, candidato al Senado de Fuerza Popular en las elecciones generales del 2026, planteó incrementar el resguardo en los centros penitenciario del país con los licenciados de las Fuerzas Armadas.

Indicó que la propuesta de su candidata presidencial, Keiko Fujimori, para que se entregue el control de los penales a los militares, indicó que implicaría aumentar el número de efectivos.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE MÁS: Candidato presidencial Walter Chirinos afirma que su jefe de campaña es el exministro del Interior de Nayib Bukele

“No hay gente para hacerlo, tenemos que incrementar. Para eso tenemos una propuesta de servicio militar bastante atractiva. Tenemos licenciados en buena cantidad que podemos captar para que trabajen allí”, expresó.

Señaló que se podría empezar con el penal de Challapalca y ver cómo funcionaría la presencia de un cuartel, pues, desde su punto vista, “su sola presencia disuade”.

“Lo que tenemos que presentar es un sistema, que está conformado, desde mi punto de vista, en cinco pilares: reestructuración policial, participación de Fuerzas Armadas, tecnología, reestructuración de los penales e inteligencia, que es en lo que estamos fallando olímpicamente”, subrayó.

Semanas atrás el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 declaró infundada la tacha interpuesta contra la candidatura al Senado de César Astudillo y ratificó la validez de la lista completa de postulantes de Fuerza Popular.

LEE MÁS: Defensa de Alfredo Barnechea presenta recurso para anular exclusión de Acción Popular de las Elecciones 2026

El colegiado determinó que Astudillo fue válidamente designado por la presidencia del partido, ejerciendo una facultad conferida por el estatuto de la organización política inscrita ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

El JEE Lima Centro 2 verificó que la solicitud de inscripción cumple con los requisitos de paridad, alternancia y que el número de designados directos representa el 17.44%, cifra que no excede el límite legal del 20% permitido por ley.