Candidato César Vásquez sobre “cárcel dorada” de expresidentes: “No pueden vivir como si estuvieran en su casa”

En el podcast “Siempre a las 8” con Milagros Leiva, de El Comercio, César Vásquez, candidato al Senado por Alianza para el Progreso (APP), cuestionó la “cárcel dorada” de los expresidentes en el penal Barbadillo, tal como reveló una requisa realizada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y dada a conocer por este Diario.

Indicó que si bien los exmandatarios no pueden compartir celdas con delincuentes comunes y deben tener sus derechos básicos satisfechos, “no pueden vivir como si estuvieran en su casa” porque han cometido delitos.

“Estoy de acuerdo de que ellos no pueden estar en celdas comunes con delincuentes de otros delitos, como homicidio, sicarios, o algunos criminales que puedan tomar acciones que atenten contra su vida”, expresó.

“Los presos son presos, tienen que estar incomunicados y tienen que tener necesidades básicas bien cubiertas para vivir con sus derechos básicos satisfechos, pero de allí a tener privilegios, como se está revelando, me parece que no hace bien, indigna a la población porque han cometido delitos -por algo están allí- y no pueden vivir como si estuvieran en su casa”, agregó.

LEE MÁS: Revelan que colaboradores de Patricia Li en Somos Perú lograron contratos en el Estado

Un informe de El Comercio reveló que los expresidentes recluidos viven en una cárcel dorada. El operativo muestra que el mayor privilegiado es Pedro Castillo, recluido por la condena que recibió por el fallido golpe de Estado en 2022.

El exmandatario cuenta con televisor, radio, una máquina para hacer ejercicios, entre otros enseres. En las habitaciones de otros expresidentes también se encontraron microondas y refrigeradoras.

Propone reformas

Vásquez propuso implementar una ley que permita que los ciudadanos se atiendan en cualquier hospital del país, sin importar si pertenecen al Seguro Social de Salud (Essalud), al Seguro Integral de Salud (SIS) o a los otros subsistemas de salud.

“Lo que necesita la salud es una reestructuración, una reingeniería, un cambio estructural que no lo hemos podido hacer desde el Ministerio de salud porque se necesita estar en el Gobierno para tomar esas decisiones del más alto nivel y un gobierno completo, de 5 años mínimamente”, manifestó.

LEE MÁS: Vladimir Cerrón da entrevista en vivo desde la clandestinidad y asegura que permanece en el Perú

El también exministro de Salud afirmó que se desperdician recursos en cuatro aparatos administrativos y que es un tema “de larga data”, pero insistió en que es necesaria una reforma del sistema de salud.

“El Gobierno que entra podría implementar una ley que nosotros vamos a proponer desde el Senado para que los pacientes del SIS se puedan atender en Essalud y los de Essalud se puedan atender en el SIS, los de Saludpol también. Es decir, que tu DNI sea tu seguro. Vas con tu DNI y te atienden en cualquiera de los hospitales”, subrayó.