Candidato César Vásquez sobre “cárcel dorada” de expresidentes: “No pueden vivir como si estuvieran en su casa”

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

César Vásquez, candidato al Senado, fue entrevistado en el podcast “Siempre a las 8” con Milagros Leiva, de El Comercio. (Foto: Captura YouTube)
Por Redacción EC

En el podcast “Siempre a las 8” con Milagros Leiva, de El Comercio, César Vásquez, candidato al Senado por Alianza para el Progreso (APP), cuestionó la “cárcel dorada” de los expresidentes en el penal Barbadillo, tal como reveló una requisa realizada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y dada a conocer por este Diario.

