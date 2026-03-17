Durante el “Foro de candidatos a la Presidencia – Elecciones 2026”, el candidato Paul Jaimes Blanco, del partido Progresemos, planteó la creación de un programa llamado Mi Primer Local, cuyo objetivo -dijo- sería brindar mayores oportunidades a los pequeños emprendedores para progresar en sus negocios.

“Se impulsará la formalización de los señores ambulantes, esto a través de la creación del programa Mi Primer Local, donde se les entregará un terreno saneado, con electrificación, agua y desagüe. Eso, a través de la obtención de un crédito a largo plazo, a un costo mucho más reducido, en emporios comerciales descentralizados donde tendrán su propio stand. De este modo, se les exonerará de hasta tres años libres de impuestos para que empiecen como un miniempresario y terminen como mediano empresario. Así se distribuirá mejor la riqueza”, agregó.

Distribución de presupuesto

El candidato señaló además que “se ha despilfarrado mucho del dinero del Estado en una mala administración. Por ello, no se pagará ni un solo dólar de auxilio económico a PetroPerú. Prefiero apoyar a los hermanos docentes, a quienes ni siquiera les pagan al 100% sus viáticos para trasladarse a los rincones más alejados del país”.

También ofreció "inyectar presupuesto al programa Beca 18 para que los jóvenes de quinto de secundaria terminen con una carrera técnica a nombre de la nación y, de esta manera, permitir su acceso al mercado laboral con una mejor remuneración. Esto significará un alivio para las familias peruanas. Sumado a ello, se construirán más centros de alto rendimiento para así empoderar a los jóvenes del Perú”.

Mensajes durante su exposición

“Mi decisión de postular a la presidencia es para llevar un mensaje de esperanza a los lugares más profundos del país, recogiendo un conglomerado de situaciones de una población cansada, resentida y con justo sustento. Esta clase política ya fracasó. Nos han estafado; los políticos solo aparecen en época de campaña con discursos tradicionales, promesas vacías y sin progreso técnico”, dijo.

“Soy el rostro de la indignación y hartazgo hecha persona. Actualmente todavía no hay desarrollo de grandes proyectos a través de la promoción de inversión público-privada. Por ello, asumiré el riesgo. Rechazo a esta clase política, pero quiero representar una puerta de oportunidades para los jóvenes. Es momento de dar paso a las nuevas juventudes, que tienen que tomar las riendas del país, y marquemos un legado”, expresó.

El candidato planteó medidas sobre inversión, formalización y proyectos de infraestructura. Foto: Hugo Pérez / GEC.

Mano dura

El candidato también prometió mano dura contra los delincuentes e, incluso, mencionó la posibilidad de aplicar la pena de muerte. “Llevamos un mensaje en contra del crimen organizado. Hay que dar garantías a la clase empresarial. Los trabajadores no podrán progresar si la delincuencia sigue avanzando. Es una sociedad tomada por la violencia; eso no sucederá. ¿Quién va a querer invertir en Perú si el crimen nos sigue azotando?”, mencionó.

Dijo que más de medio millón de pequeños emprendedores pagan cupos, triplicando el número de efectivos policiales. “Si están vivos, no es por el Estado, sino porque siguen pagando cupos; si no lo hacen, sucedería el asesinato colectivo más grande de nuestra historia reciente. Hay que aplicar penas duras, como el retiro de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para así aplicar la pena de muerte a los sicarios y a los violadores de menores”, consideró.

Infraestructura

José Allemant Sayán, miembro del comité ejecutivo de la Sociedad Nacional de Industrias, fue el encargado de hacerle una pregunta al candidato, la cual fue “¿Qué propone para reducir la brecha de infraestructura en el país?”. Paul Davis Jaimes respondió que “ se impulsará una nueva ley de Proinversión simplificada, con plazos más cortos y con un manual de procedimiento técnico más estandarizado para todo tipo de infraestructura . Vamos a priorizar temas como el agua y el desagüe. Hay gente sin acceso a estos recursos y sufre de la racionalización”.