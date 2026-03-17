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Resumen

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Durante el “Foro de candidatos a la Presidencia – Elecciones 2026”, el candidato Paul Jaimes Blanco, del partido Progresemos, planteó la creación de un programa llamado Mi Primer Local, cuyo objetivo -dijo- sería brindar mayores oportunidades a los pequeños emprendedores para progresar en sus negocios.

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