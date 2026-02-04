En el podcast Siempre a las 8, con Milagros Leiva, de El Comercio, el candidato presidencial del Partido Regionalista Integración Nacional (PRIN), Walter Chirinos, afirmó que su jefe de campaña es Rogelio Rivas, exministro del Interior del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Indicó que el último martes 3 de febrero se reunió con Rivas para evaluar los detalles de su campaña y dijo que viajó en cuatro oportunidades a El Salvador para conocer la política de seguridad de ese país.

“Ayer me reuní con el jefe de campaña del partido. Es el exministro del Interior de Bukele, Rogelio Rivas. Yo he estado en El Salvador cuatro veces. ¿Por qué? Porque yo estoy más preocupado en que mi familia y los 34 millones de peruanos, más los extranjeros, podamos vivir en paz, en tranquilidad”, expresó.

“Por eso he estado en El Salvador. Me han dicho un montón de veces: ‘es un país chiquitito que no tiene nada que ver’. la enfermedad es la misma en todo el mundo, el problema es cuáles son los medicamentos que vas a aplicar, qué tiempo vas a aplicar cada uno, cuál va a ser la dosis que vas a dar, esa es la diferencia”, agregó.

Chirinos señaló que su principal propuesta para atraer inversión y seguridad a las empresas es “seguridad política y jurídica”. Para ello propuso enfrentar la corrupción, prevenir el delito y reorganizar a la Policía Nacional (PNP).

“¿Dónde inicia el problema de la inseguridad? En la corrupción. Son hermanas gemelas que culminan en la universidad del delito, que llama la cárcel en el Perú. Hoy día le han dado otro nombre, ya no se llama INPE”, acotó.

“Cuando hablamos de combatir la inseguridad, se tiene que trabajar en la prevención para que en el futuro no suceda y se tiene que trabajar desde hoy en la post criminalidad. También la reorganización total de la Policía. Hoy no tiene la seguridad jurídica de enfrentar a un criminal porque sale perdiendo”, agregó.

Finalmente, el candidato presidencial del Partido PRIN planteó un Estado digital y la instalación de 13 zonas francas industriales.

