Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

A cuatro días del fin oficial de la campaña electoral, los candidatos a la Presidencia iniciaron una carrera contrarreloj en distintas regiones para sumar votos y posicionar sus mensajes finales ante el electorado. Los postulantes desplegaron mítines, caravanas, recorridos y entrevistas.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.