A cuatro días del fin oficial de la campaña electoral, los candidatos a la Presidencia iniciaron una carrera contrarreloj en distintas regiones para sumar votos y posicionar sus mensajes finales ante el electorado. Los postulantes desplegaron mítines, caravanas, recorridos y entrevistas.

De acuerdo con el cronograma electoral, los 35 aspirantes tienen permitido realizar actos proselitistas hasta el jueves 9 de abril a las 11:59 p. m. A partir de ese momento entrará en vigencia la prohibición de toda actividad política pública, un periodo conocido como “silencio electoral”, destinado a que la ciudadanía reflexione su voto.

En ese contexto, las principales figuras de la contienda han optado por cerrar sus campañas priorizando regiones donde buscan ganar terreno.

Fujimori apela al legado de su padre

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, viajó a la región San Martín como parte de su gira final. En sus actividades, apeló abiertamente al legado de su padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori, en un discurso centrado en obras públicas y seguridad.

“Sé que todo este cariño también parte del recuerdo de la gratitud que tienen por Alberto Fujimori, que nos trajo la paz, que hizo las pistas, que construyó los colegios”, señaló durante una de sus intervenciones.

La candidata ofreció retomar y ampliar proyectos asociados a esa gestión. Prometió “remodelar los tres mil colegios que hizo ‘El Chino’” y construir dos mil escuelas adicionales. También planteó la construcción de un aeropuerto en la región.

Fujimori tiene previsto cerrar su campaña este jueves en el distrito de Villa El Salvador, en Lima.

En tanto, el candidato de País para Todos, Carlos Álvarez, desarrolló actividades en Cajamarca. Según su equipo, acudirá el miércoles 8 de abril a Sullana, en Piura, y posteriormente retornará a Lima, donde cerrará su campaña en el distrito de San Juan de Lurigancho.

López Aliaga en Piura tras incidentes en Apurímac

El candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se desplazó a Piura, donde participó en actividades proselitistas. Durante la jornada también sostuvo entrevistas con distintos medios.

Su presencia en Piura se produce días después de incidentes en Apurímac, donde fue objeto de agresiones durante un mitin, a los que respondió con insultos. En esa ocasión, un grupo de asistentes le lanzó huevos, lo que generó una reacción airada del candidato.

El último domingo, en entrevista con el periodista andahuaylino Marino Ambía, López Aliaga responsabilizó a sus adversarios políticos por lo sucedido.

“Lamentablemente, un grupo de personas del partido Ahora Nación, del señor López Chau…, y Roberto Sánchez, de un partido que se llama juntos por el empleo para ellos, esa gente tiene ese método. Para mí sería muy fácil hacer lo mismo. Podría comprarme una granja de gallinas ponedoras y esperarlos a donde vayan, pero no”, afirmó.

El candidato tiene previsto cerrar su campaña el jueves en el distrito de Jesús María, en Lima.

Nieto en Cusco

Por su parte, Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) realizó una caravana en Cusco acompañado de su candidata a la primera vicepresidencia, la docente y activista Susana Matute.

Durante la jornada, Nieto difundió un mensaje en sus redes sociales en el que hizo un llamado a sus seguidores a mantenerse firmes frente a lo que considera ataques políticos.

“Hay que persistir, hay que resistir, hay que pasar a la ofensiva. Les dije que inventarían todas las mentiras posibles para ver si de esa manera dañan la confianza que hemos construido entre nosotros”, expresó.

Su agenda contempla una visita a Abancay, en Apurímac, este lunes, como parte de su recorrido por el sur del país. El candidato cerraría su campaña en Lima el jueves.

Sánchez y la “ruta castillista”

El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, también estuvo en Piura, donde desarrolló actividades en el marco de lo que ha denominado la “ruta castillista”. En esa ciudad, ofreció una conferencia de prensa junto al etnocacerista Antauro Humala, su aliado político.

Su cierre de campaña se realizaría en la plaza Dos de Mayo, en Lima, un lugar simbólico para movilizaciones y concentraciones políticas.

López Chau en Puno

El candidato Alfonso López Chau (Ahora Nación) concentró sus actividades en la región Puno, donde encabezó mítines en localidades como Ayaviri, Azángaro e Ilave.

En paralelo, sus candidatos al Congreso por Lima organizaron una caravana que recorrió distintos puntos de la capital, desde Lima Norte hasta Lima Sur.

López Chau prevé cerrar su campaña en el Cercado de Lima, aunque aún no se han precisado mayores detalles sobre el evento.

Pérez Tello en Lima

En Lima, la candidata de Primero La Gente, Marisol Pérez Tello, estuvo en el asentamiento humano Huanta, en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde recogió demandas ciudadanas y expuso sus propuestas.

Durante una reunión con vecinos, la candidata apeló a un discurso directo sobre la necesidad de acceder al poder político para ejecutar cambios.

“Estoy ahora pidiéndoles sus votos porque necesito el poder para hacer lo que hay que hacer. Los voy a acompañar igual, gane o pierda, solo que sin poder no queda más que acompañarlos y visibilizarlos”, aseguró

Acuña de sur a norte

El candidato César Acuña (Alianza para el Progreso) realizó un mitin en Arequipa como parte de su gira final..

Según lo previsto, el candidato concluirá sus actividades de campaña este jueves en La Libertad, donde su partido mantiene una fuerte presencia institucional.

En tanto, el candidato Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras) dio entrevistas a distintos medios de comunicación el último domingo, informó su equipo de campaña en breve diálogo con El Comercio. Un día antes, el sábado 4 de abril, estuvo en Ica, donde dio una conferencia de prensa.

“Nosotros hemos venido a traer un mensaje de esperanza, de verdad, de sinceridad al pueblo peruano”, dijo en Ica.

El equipo de Belmont aseguró que cerrará su campaña este martes en la Plaza San Martín, en Lima.

La recta final de la campaña ya está en marcha.