Los candidatos a Diego Pomareda (Libertad Popular) y Elio Riera (Alianza para el Progreso), que va a la Cámara de Diputados protagonizaron un debate en el programa “Versus” de El Comercio respecto a la aplicación de la pena de muerte en el Perú y el retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Riera se mostró a favor de que el Perú se retire del Pacto de San José por considerar que la Corte IDH “no aporta nada”, a fin de aplicar la pena de muerte a los violadores de menores y a los que cometen sicariato.

“[La pena de muerte] se puede hacer y debemos hacerlo por dos delitos muy importantes: violación de menores. ¿Es correcto que se tenga a un delincuente en la cárcel pagándole la comida y todo de nuestros impuestos?”, expresó.

“Estos delincuentes que violan y matan a menores, ¿no merecen la pena de muerte? Por más que demore, uno o dos años, o se requieran de abogados constitucionales, se puede hacer [retirarse de la Corte IDH]. Me dirijo a esas madres que han sido perjudicadas por esos delincuentes o las familias que han sido afectadas por este terrorismo vinculado al sicariato”, agregó.

En respuesta, Pomareda se mostró en contra y recordó que APP llevó al Congreso a Freddy Díaz Monago, legislador que fue condenado por haber violado a una trabajadora de su despacho. En este caso la Corte Suprema elevó la pena de 13 a 18 años de prisión efectiva.

“Esto es un argumento de por qué creo que es populista lo que él dice, porque si realmente tendría un compromiso para enfrentar a los violadores no llevaría al Congreso a personas como Freddy Díaz Monago, que ha sido condenado por violación, congresista de Alianza para el Progreso, que violó a una de sus trabajadoras y ahorita está en la cárcel por 18 años”, manifestó.

“Esa es la cosa que hay que enfrentar, por eso es que sí hay que ver al Parlamento, voltear a ver quién nos hace tanto daño, no es decir: ‘Corte Interamericana después de dos años’, tratar de generar ideas populistas, no. la oferta electoral, la oferta democrática, y se le defendió en su momento. dijeron: ‘no, esos son indicios’, ‘no hay nada comprobado’”, añadió.

Acusa a APP

Pomareda también afirmó que quien ha “deteriorado” la institucionalidad democrática, la erosión de las instituciones y sobre todo la merma o afectación de derechos fundamentales es APP desde el año 2016 en adelante.

“Hemos visto cómo ha soportado al gobierno de Dina Boluarte, cómo ha sostenido hasta hace muy poco a Jerí, ha promovido leyes que afectan a la ciudadanía, a la lucha contra el crimen organizado, que han beneficiado a esta mafia educativa”, acotó.

“Desde mi punto de vista APP es parte del problema que vivimos el día de hoy, el abismo al cual nos estamos encontrando como país tiene responsables y son la familia Fujimori, la familia Acuña, la familia Cerrón, la familia Luna, la familia Li”, agregó.

Aludido, Elio Riera estimó que Pomareda es un candidato “que desea pelearse con medio Perú” por considerar que en realidad los congresistas “han hecho mal” respecto a leyes que su contendor calificó de “procrimen”.

“¿Queremos eso o queremos realmente un congresista que pueda velar por los derechos de ustedes? Yo les propongo a ustedes: vamos a tratar de fiscalizar los monopolios para establecer un control adecuado al kilo de arroz, la papa. Los derechos de los consumidores que no se vean mermados, dos años, tres años peleando sin que reciban un sol por lo menos de indemnización”, refirió.

“No está mal que se pelee con medio Perú, no hay ningún problema, los congresistas tienen que llegar para establecer consensos. Me preocupa porque no lo va a establecer, no va a poder hacerlo”, añadió.