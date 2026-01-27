Los candidatos a Jorge del Castillo (Partido Aprista), que postula al Senado; y Javier Bedoya Denegri (alianza Unidad Nacional), que va a la Cámara de Diputados protagonizaron un debate en el programa “Versus” de El Comercio. En el encuentro, ambos postulantes expusieron sus propuestas de campaña y sus puntos de vista sobre el presidente José Jerí.

Del Castillo dijo que la política es el “arte de lo viable” y defendió el primer gobierno del fallecido expresidente Alan García (1985-1990) por algunas obras, como Chavimochic.

En tanto, Bedoya dijo que le preocupa un gobierno de Rafael López Aliaga por considerar que no hará “viable el país” y no se podrán sacar adelante las reformas y solucionar los problemas del Perú.

“No veo tampoco que dentro de sus cuadros, tanto en la Cámara de Diputados o de Senadores, tenga los operadores que siempre se han tenido que tener para finalmente articular estos consensos dentro del Parlamento. Veo gente muy conflictiva, muy confrontacional, igual que él”, aseveró.

Javier Bedoya también se mostró en contra de la unión civil entre personas del mismo sexo por considerar que “abre el camino” al matrimonio y la adopción de hijos, más sí remarcó que se debe legislar en derechos patrimoniales.

“Nosotros como partido evidentemente somos profamilia y provida. Nosotros no estamos en contra de que parejas del mismo sexo tengan derechos patrimoniales como parejas heterosexuales”, manifestó.

“La unión civil no porque abre el camino entre personas del mismo sexo y como consecuencia, la adopción. El fondo del tema es que nosotros no estamos de acuerdo que parejas del mismo sexo críen hijos”, agregó.

En tanto, Jorge del Castillo se mostró a favor de aprobar una unión civil, pero no del matrimonio entre personas del mismo sexo, si bien pidió dejar de lado las campañas de odio que impulsan algunos sectores conservadores.

“No puedo llegar a la adopción de menores ni a la concepción del matrimonio, esa es una institución distinta entre hombre y mujer prevista en la misma ley. No hay que manejar esto bajo los esquemas de odio, que mucho empujan algunos sectores. Hay que respetar un poco la libertad de las personas”, enfatizó

Ambos candidatos coincidieron en que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) no debe ser ampliado más.

Además, Jorge del Castillo se mostró en contra de que el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), mientras que Javier Bedoya propuso un retiro si es que persisten las “politizaciones” en temas “progresistas”.

Sobre la elección de Roberto Chiabra como candidato presidencial de la alianza Unidad Nacional y sus propuestas para enfrentar la inseguridad ciudadana en su calidad de militar en retiro, Del Castillo dijo: “No me meto en lío de blancos”.

En contra de la salida de José Jerí

Finalmente, ambos candidatos coincidieron en que el mandatario José Jerí no debe ser vacado del cargo luego de conocerse sus reuniones no registradas con Zhihua Yang y otros empresarios chinos.

Del Castillo Gálvez cuestionó que diversos candidatos presidenciales utilicen el tema para su plataforma electoral debido a que solo generaría más inestabilidad para el país, que podría tener su sétimo presidente en seis años.

“Creo que hay que evitar que el Perú caiga en tener ocho presidentes en seis años (sic). Es una barbaridad. Estamos a 76 días de la elección. Cuántos días va a demorar uno nuevo, a los 50 días nombras uno y a los 30 días le descubrieron que no sé qué hizo, hay que sacarlo también”, manifestó.

“Eso se ha convertido en un deporte y yo critico que hay un montón de candidatos que se han dedicado solo a ese tema. Censurarlo no es el camino, si lo quieren sacar es una vacancia, es lo que dice la Constitución”, agregó.

En tanto, Bedoya Denegri señaló que el Congreso y la Fiscalía de la Nación son los encargados de investigar las reuniones de Jerí Oré, de quien dijo “se va en seis meses”, tras lo cual puede ser denunciado.

“No [se debe sacar a Jerí], acá claramente hay dos instancias: el Congreso de la República, que no espero nada, a través de la Comisión de Fiscalización o la Comisión Permanente, que investigue finalmente qué es lo que ha sucedido. Aparentemente el tema es turbio, pero hay que investigar y esa es la labor del fiscal de la Nación, que sí puede llevar a cabo investigaciones preliminares”, acotó.

“Jerí se va en seis meses y después de ser presidente se le puede formular denuncia. En consecuencia, el caso y la inestabilidad política en un proceso electoral, que estamos a 72 días, es una locura. ¿A quiénes les conviene esto, seguir en este debate, en esta menudencia, en esta política del día a día? A los que están arriba y los que tienen presencia en el Congreso: Rafael López Aliaga, que es el que sigue moviendo; Keiko, que ya ha dicho que no”, añadió.