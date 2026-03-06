Luis Wilson, candidato al senado por el APRA, María Helena Mendoza, candidata a diputada por Fuerza Popular y Carlos Juscamayta, también a diputado por Perú Primero expusieron en el pódcast ‘Siempre a las 8’ con Milagros Leiva sus principales propuestas de cara a las próximas elecciones, con énfasis en reformas en el sistema de salud, fiscalización legislativa y políticas para jóvenes.

Propuestas en salud

El candidato al Senado por el Partido Aprista Peruano, Luis Wilson, marcó la pauta con respecto al tema de salud y la crisis en el sistema sanitario a nivel nacional.

Señaló que una de sus propuestas será impulsar conjuntamente con la cámara baja del Parlamento, una medida para la integración de la información médica.

Planteó crear un sistema nacional de gestión de información en salud, con una historia clínica única a nivel nacional que evite la duplicidad de exámenes médicos.

“Hoy una persona puede estar afiliada a Essalud y, si pierde el trabajo, pasa al SIS. No podemos permitir que vuelva a repetir exámenes como tomografías porque su información no está integrada”, explicó.

En la misma línea, la candidata a diputada por Fuerza Popular, María Helena Mendoza, cuestionó la dispersión normativa en el sector.

“Tenemos más de 30 mil leyes y más de 12 mil modificaciones, lo que genera una maraña legal que no permite ser eficientes”, afirmó.

Mendoza también advirtió que existen cinco leyes distintas sobre cáncer, cuando —según sostuvo— podría existir una sola normativa integral. Además, cuestionó que el presupuesto para atender esta enfermedad se haya reducido de S/ 1.300 millones a S/ 1.200 millones, pese al aumento de casos de cáncer.

Fiscalización y orden en el Estado

Mendoza fue un poco más allá enfocándose en la fiscalización "sin miedo" y la representación a los ciudadanos con transparencia.

Continuando con el tema de salud, también lamentó la centralización del sistema sanitario:

“Los provincianos tienen que venir a Lima para ser tratados, y ya sabemos cómo es eso”, señaló. En su opinión, el próximo gobierno deberá “poner orden en el país” y mejorar la gestión pública.

Por su parte, Wilson planteó reformas en la supervisión de la obra pública, sobre todo hospitales, al considerar que la fiscalización no debería recaer en las mismas entidades que ejecutan los proyectos.

Propuso que exista un ente central especializado en supervisión, que podría estar basado en la Contraloría General de la República, pero con reformas profundas que fortalezcan su capacidad técnica.

Gasoducto del sur y desarrollo regional

Otro de los puntos importantes estuvo referido al Gasoducto del Sur. Wilson indicó que el proyecto debe retomarse para garantizar el acceso al gas natural en las regiones del sur del país.

El candidato aprista señaló que mientras en Lima se discute un subsidio por la escasez de gas, regiones productoras como Cusco, Arequipa y Puno aún no cuentan con este recurso, por lo que consideró necesario priorizar el gasoducto del sur frente a otros proyectos.

Empleo juvenil y seguridad

Por su parte, el candidato de Perú Primero, Carlos Juscamayta, afirmó que su candidatura surge del impulso de jóvenes que buscan mayor representación política.

Entre sus propuestas planteó impulsar una ley de empleo juvenil obligatorio, con el objetivo de facilitar el acceso de jóvenes al mercado laboral.

Asimismo, sostuvo que en los primeros cien días de gobierno promoverá leyes para convertir cuarteles ubicados en zonas de la Amazonía en cárceles de máxima seguridad.

Juscamayta también cuestionó la gestión presupuestal del Parlamento en los últimos años, señalando que el presupuesto del Congreso habría aumentado de S/ 650 millones a S/ 1.800 millones, mientras —según afirmó— se redujeron los beneficiarios del programa Beca 18.

“Los bonos tienen que retomarse. No es posible que se recorten beneficios para estudiantes mientras el Congreso incrementa su presupuesto”, concluyó.