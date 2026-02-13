Candidatos Vicente Sotelo, Karin García e Iván Sequeiros se pronuncian sobre situación de Jose Jerí en “Siempre a las 8”

En el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio, los candidatos Vicente Sotelo (Renovación Popular) y Karin García (Avanza País), quienes postulan como diputados, además de Iván Sequeiros (Somos Perú), que va al Senado, se pronunciaron sobre la situación del presidente Jose Jerí.

Sotelo pidió mantener al margen de la campaña electoral la situación actual de Jerí Oré, quien afronta diversas mociones en el Congreso y que está a la espera de una sesión extraordinaria para ser debatidas.

“Creo que lo importante es mostrar de qué talante somos, qué cosas queremos hacer y a partir de allí explicarle a las personas. Si vacan o censuran a Jerí, eso lo vamos a ver, pero nosotros tenemos que trabajar en mostrar como partidos lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer”, expresó.

Por su parte, Karin García consideró que el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), está tratando de “ganar tiempo” para José Jerí a través de la manipulación de firmas de los congresistas que solicitan un pleno extraordinario.

“Creo que hay un fraude allí, una manipulación porque no creo que 40 firmas no hayan pasado. Además, me da mucha vergüenza que los congresistas que hoy nos representan nos planteen una leguleyada porque el mismo Código Civil establece que hay ene formas de poder validar una notificación”, manifestó.

“Rospigliosi está ganando tiempo para Jerí, esa es la estrategia que tienen, ganar tiempo para que las cosas se sigan dilatando”, añadió.

En tanto, Iván Sequeiros fue enfático al señalar que Somos Perú debió suspender o expulsar al mandatario de sus filas porque su comportamiento afecta a dicha agrupación política en las elecciones.

“Soy invitado de Somos Perú, no tengo ninguna injerencia en la directiva ni cosa parecida, pero desde mi perspectiva personal lo que han tenido que haber hecho es, inmediatamente descubierta las inmoralidades de este señor, expulsarlo del partido, que es el procedimiento que se sigue para que el partido siga andando”, subrayó.

“No se puede sacrificar un partido por una persona, en ningún grupo humano ocurre eso. O por lo menos suspenderlo hasta que se determinen mayores actitudes de su comportamiento, cuando menos suspenderlo y luego tomar otra decisión radical”, sentenció.