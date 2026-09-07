La ONPE precisó que también deben presentar información financiera los ciudadanos que hayan inscrito candidaturas para los cargos de gobernador regional, vicegobernador y alcalde provincial o distrital, aunque posteriormente hayan renunciado, sido tachados o excluidos del proceso.
La ONPE precisó que también deben presentar información financiera los ciudadanos que hayan inscrito candidaturas para los cargos de gobernador regional, vicegobernador y alcalde provincial o distrital, aunque posteriormente hayan renunciado, sido tachados o excluidos del proceso.
/ Leandro Britto
Por Redacción EC

Las organizaciones políticas y los candidatos que participarán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 tienen hasta este viernes 11 de setiembre para presentar ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la primera información financiera correspondiente a sus campañas.

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