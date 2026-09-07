Las organizaciones políticas y los candidatos que participarán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 tienen hasta este viernes 11 de setiembre para presentar ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la primera información financiera correspondiente a sus campañas.

El reporte debe incluir los aportes, ingresos y gastos efectuados entre el 7 de enero, fecha de convocatoria de los comicios, y el 5 de setiembre, es decir, 30 días antes de la jornada electoral. Dentro de este periodo también deben consignarse los movimientos financieros vinculados con las elecciones primarias.

La obligación no se limita a quienes continúen en carrera electoral. La ONPE precisó que también deben presentar información financiera los ciudadanos que hayan inscrito candidaturas para los cargos de gobernador regional, vicegobernador y alcalde provincial o distrital, aunque posteriormente hayan renunciado, sido tachados o excluidos del proceso.

En cambio, debido a las modificaciones introducidas en la Ley de Organizaciones Políticas, los candidatos a consejeros regionales y regidores municipales ya no están obligados a rendir cuentas directamente.

¿Cómo deben presentar la información?

En el caso de los partidos políticos, movimientos regionales y alianzas electorales, la documentación debe ser remitida mediante una carta dirigida a la ONPE por el representante legal y/o tesorero registrado ante el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La información deberá consignarse en los formatos 5 y 6, correspondientes, respectivamente, a aportes e ingresos y a gastos, junto con sus anexos. Estos documentos deben estar suscritos por el tesorero y un contador público colegiado y habilitado.

Para los candidatos, el reporte puede ser presentado directamente por ellos o por el responsable de campaña que hayan designado. Esta persona puede ser nombrada dentro de los 15 días hábiles posteriores a la inscripción de la candidatura, mediante el formato 14 comunicado a la ONPE.

Un mismo responsable de campaña puede encargarse de más de un candidato. Sin embargo, cada candidatura deberá contar con su propio formato de designación debidamente llenado y firmado.

En estos casos, la rendición se realiza mediante una carta dirigida a la ONPE y los formatos 7 y 8, destinados a registrar los aportes e ingresos y los gastos de campaña, respectivamente, además de sus anexos.

La obligación de informar no termina el 11 de setiembre. La segunda entrega financiera comprenderá los movimientos realizados desde el 6 de setiembre hasta la publicación en el diario oficial El Peruano de la resolución del JNE que declare concluidas las Elecciones Regionales y Municipales 2026.