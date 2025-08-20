Caos y división en Perú Primero: los chats que revelan la crisis en el partido de Martín Vizcarra tras su prisión preventiva

Vizcarra Cornejo estará internado en la Dinoes durante cinco meses, en el marco del juicio oral que afronta por presuntamente haber entregado dos obras cuando fue gobernador de Moquegua a empresas del club de la construcción a cambio de millonarios sobornos. El Ministerio Público ha solicitado 15 años de condena para él.

Tras su internamiento en el penal de Barbadillo, las dirigentes de Perú Primero Eunice Dextre Castillejo (secretaria nacional de Gremios y Organizaciones), Gianinna Manrique Mansilla (secretaria nacional de Organización y Movilizaciones) y Rocío Farfán Uribe (secretaria nacional de Gestión Pública) han dispuesto cambios en los comités regionales, provinciales y distritales, con el objetivo de “tomar el partido” vizcarrista, de acuerdo con fuentes de este Diario.

Las integrantes del CEN de Perú Primero Eunice Dextre Castillejo, Gianinna Manrique Mansilla y Rocío Farfán Uribe son señaladas de realizar cambios al interior del partido, aprovechando la ausencia de Vizcarra Cornejo.

Estos relevos se habrían concentrado en Áncash, Tacna, Arequipa, Chiclayo y Madre de Dios, situación que ha generado discusiones al interior de los chats de la agrupación, a los que El Comercio tuvo acceso.

Por ejemplo, Rudy Ramos León- fundador de Perú Primero y actual jefe del plan de gobierno- tuvo un intercambio de palabras con Pierina Lombardi Manrique, hija de Manrique Mansilla, en un grupo donde están las bases nacionales, a raíz de los cambios dispuestos por un sector del CEN.

“Es importante recordar que el trabajo político no se mide por mensajes encendidos ni por apariciones esporádicas, sino por presencia constante, compromiso real y capacidad de sumar, no de dividir. Los que se movilizan, organizan y sostienen este proyecto lo hacen sin buscar reflectores [...] No aparecen solo para la foto ni para imponer exigencias desde la comodidad”, escribió Lombardi Manrique.



En respuesta, Ramos León emplazó a la hija de Manrique a “empezar” a hacer su trabajo y le recordó que él viajó por todo el país junto con Vizcarra Cornejo, cuando ella aún no era parte de Perú Primero.

“Pierina si te incomodó tanto mis comentarios o mis sugerencias, lo lamento, seguiré exigiéndolas, así como yo te exigiré a ti tu trabajo y empieza a hacerlo, porque ahora más que nunca tendrás que demostrarlos. Y te recuerdo que yo viajé por todo el Perú con el presidente [Vizcarra] y con los fundadores con mi pecunio y bolsillo, cuando tú no estabas en el partido. Discúlpame, los reflectores los buscas tú”, remarcó.



A inicios de julio, el programa “Panorama” informó que Ramos León, cercano al exmandatario, ha sido denunciado por no cumplir con el pago de varios meses de arrendamiento de un departamento en Surco. La deuda, entonces, superaba los S/80 mil.

En otro chat, uno de los militantes crítica los cambios que está ejecutando un sector del CEN de Perú Primero y que haya esperado a que Vizcarra Cornejo esté en prisión preventiva para hacerlo.

“¿Cómo es la vida, no? Esperar que nuestro presidente esté pasando por un momento muy frágil y algunos demostrando divisionismo por la sangre. Respeto a los fundadores, dirigentes y coordinadores de todo el Perú. Como militante exijo que todos sumen siempre y no en forma eventual”, manifestó esa persona.

También acusó que quienes rodeaban al ex jefe de Estado “le restaban” y “hasta colaboraban en la contra campaña”.



El factor Mario Vizcarra

Otras fuentes cercanas a la cúpula de Perú Primero coinciden en que el internamiento de Vizcarra Cornejo en el penal de Barbadillo ha generado una crisis en su partido. Agregaron que el expresidente les pidió a Dextre Castillejo, Manrique Mansilla y Farfán Uribe y a otros miembros del CEN apoyar a su hermano mayor, Mario Vizcarra, en su ausencia. Pero las tres primeras han utilizado ese encargo para obtener el control de la agrupación.

Las mismas fuentes refirieron que, es casi un hecho que Mario Vizcarra sería el candidato presidencial de Perú Primero, debido a las tres inhabilitaciones que pesan sobre el exgobernador regional de Moquegua. Y recordaron que este acompañó al exmandatario en casi toda la gira proselitista que realizó en los últimos meses. “La idea es capitalizar el apellido Vizcarra”, agregaron.

“Mario Vizcarra está empezando en la política y se está dejando manipular por este grupo de señoras. El encargo que les dio Martín Vizcarra era que ayuden a su hermano, que no esté solo, pero ellas abusando de esto han sacado a dirigentes en las regiones y provincias para poner a su gente. ¿Cuál es el trasfondo? Hacer negocio con las candidaturas a senadores y diputados”, remarcaron.

Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, ha participado activamente en los últimos recorridos de Perú Primero en las regiones.

En RPP, Mario Vizcarra dejó abierta la posibilidad de asumir una postulación a la presidencia.

Las mismas fuentes indicaron que el siguiente objetivo de esta facción del CEN es obtener la secretaria general de la organización, que está en manos de César Figueredo.

“Se han empoderado con la prisión preventiva del expresidente, con él fuera no harían todo esto”, acotaron.

El último domingo, en Pueblo Libre, se celebró una reunión del CEN de Perú Primero. Esta cita no estuvo exenta de esta crisis, cuando la hermana de Rudy Ramos, quien también pertenece a la agrupación vizcarrista, solicitó a voz alta la renuncia de Aldo Lombardi, esposo de Gianinna Manrique, a su cargo de jefe de Organización en Lima.

El reclamo fue que, ante los cambios al interior del país, también debía realizarse un relevo en la capital, porque la gestión de Lombardi, a juicio de Ramos, “no está rindiendo frutos”. No obstante, esta solicitud no prosperó.

Este Diario intentó comunicarse con Manrique, pero no respondió a nuestras llamadas ni mensajes. Ella fue fundadora de Peruanos por el Kambio, partido del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, y postuló en el 2021 al Congreso por Somos Perú. Solo obtuvo 4.177 votos preferenciales en Lima, por lo que no alcanzó una curul.

En breve diálogo con El Comercio, Farfán se excusó de responder sobre los cuestionamientos a la facción del CEN de Perú Primero que ella integra.

“Eso [los cambios] se responderá en su debido momento, no soy la vocera del partido, no puedo pronunciarme”, refirió.

Dextre, a su turno, también evitó brindar declaraciones y señaló que debía ser Mario Vizcarra, como nuevo vocero de la agrupación el que responda.

Alejandro Salas- exministro de Cultura en el gobierno castillista, militante de Perú Primero y vocero político del expresidente Vizcarra- dijo a El Comercio que “todos” en la agrupación saben que “debe primar la unión” debido a la delicada situación de su fundador. Agregó que él no tiene conocimiento sobre los cambios en las regiones, que habrían generado una crisis interna.

“Cualquier situación que determine el CEN debe ser pública, el objetivo es fortalecer el partido político”, manifestó.



Salas, además, refirió que en Perú Primero aún manejan como opción, así sea mínima, la de una postulación de Martín Vizcarra.

“El objetivo es lograr que en un mes que salga la apelación y Vizcarra quede en libertad y que a finales de setiembre se den los resultados de la CIDH sobre las inhabilitaciones”, remarcó. Aunque evitó descartar a Mario Vizcarra como una nueva carta.

El punto de vista

El analista político Enrique Castillo afirmó que las posibilidades de pelear el ingreso a una segunda vuelta de Perú Primero “dependían” de que el expresidente Vizcarra sea el candidato presencial. Agregó que sí él no es el postulante, a raíz de su prisión preventiva y las tres inhabilitaciones que tiene, estas chances se reducen considerablemente.

En comunicación con El Comercio, refirió que, con Mario Vizcarra como eventual candidato presidencial, la agrupación podría lograr un objetivo mínimo: pasar la valla electoral.

“Siempre existe la posibilidad de aprovechar el capital político de un partido, en el caso de Perú Primero estas están ligadas a Martín Vizcarra. Otro candidato [así sea su hermano y tenga las mismas iniciales] va a tener que dar la cara en las entrevistas, en los mítines y deberá ir a los debates presidenciales. Entonces, si bien al comienzo puede aprovechar el apellido, en el desarrollo de la campaña le será más difícil a Perú Primero no mostrar al candidato real”, manifestó.

Sobre las divisiones en el partido vizcarrista tras el encarcelamiento de su fundador, Castillo opinó que lo más probable es que la facción del CEN que promueve una serie de cambios está convencida de que tras la prisión preventiva, lo que viene para el expresidente es una sentencia condenatoria.

“Ellos que lo que están haciendo es curarse en salud y ante la ausencia de Vizcarra buscan sacar provecho y controlar el partido”, finalizó.

A inicios de agosto, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 (JEE Lima Centro 1) exhortó a la encuestadora CPI a que se abstenga de incluir en los estudios de opinión de cara a las elecciones generales al expresidente Martín Vizcarra “en tanto no cambie su situación jurídica para efectos electorales”.

El JEE Lima Centro 1 recordó que el exmandatario está inhabilitado para postular a cargos de elección popular y para ejercer dentro del Estado hasta el 2031.

La decisión de la entidad electoral se originó, tras la denuncia de Luis Miguel Caya Salazar, exconsejero regional de Moquegua, quien acusó a CPI de violar la normativa por incluir en sus resultados un porcentaje de voto a favor de Vizcarra.