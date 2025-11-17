Sebastian Ortiz Martínez
Sebastian Ortiz Martínez

Escucha la noticia

00:0000:00
Carla García: “El país no ha logrado sustituir una figura del tamaño de Alan García”
Resumen de la noticia por IA
Carla García: “El país no ha logrado sustituir una figura del tamaño de Alan García”

Carla García: “El país no ha logrado sustituir una figura del tamaño de Alan García”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Carla García- comunicadora e hija mayor del fallecido expresidente Alan García- se alista para competir en las elecciones internas del Partido Aprista. Ella integra la fórmula presidencial del ex primer ministro Javier Velásquez Quesquén y también tentará un sitio en la lista al Senado por la agrupación de la estrella.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC