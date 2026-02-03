En el podcast Siempre a las 8, con Milagros Leiva, de El Comercio, Carla García, quien postula al Senado por el Apra, admitió este martes que no ha leído el plan de gobierno del candidato presidencial de su partido, Enrique Valderrama.

Indicó que el norte del partido de la estrella son las ideas de su fundador, Víctor Raúl Haya de la Torre, centrado en “justicia social y pan con libertad”.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Avisar que yo no soy parte del plan de gobierno del compañero Enrique Valderrama. Voy a defenderlo porque no me parece mal. Él ha ganado la interna con ese plan de gobierno, con su equipo. No lo he podido leer lamentablemente”, expresó.

“El Partido Aprista tiene un norte y una brújula que guían las ideas de Víctor Raúl Haya de la Torre, único jefe del partido, único ideólogo del partido, y todos estamos unidos en una misma idea que es justicia social y pan con libertad”, agregó.

LEE MÁS: Enrique Valderrama reta a César Acuña a debatir en la Plaza de Armas de Trujillo

Pese a que no aparece en las encuestas, García Buscaglia se mostró confiada en que el Apra mantendrá su inscripción y que Enrique Valderrama pasará a la segunda vuelta de los comicios. No obstante, aclaró que ella no lo eligió como candidato presidencial.

“Con la ayuda de los apristas espero que sí [pase a la segunda vuelta] porque si no tuviera esperanza, qué estoy haciendo. Creo que las encuestas no lo están favoreciendo, pero he visto a los apristas este fin de semana en los mercados volanteando, haciendo caravanas”, subrayó.

LEE MÁS: PJ autoriza el levantamiento del secreto bancario al Apra y a ocho personas investigadas

“Yo no lo elegí, pero está allí y los hechos se han consumado, es el candidato del Partido Aprista y es un joven profesional que ha recorrido las regiones (…) Acá firmo que el Apra no va a perder su inscripción, que vamos a pasar la valla y que seguramente vamos a ir a la segunda vuelta con Enrique Valderrama” , agregó.

No obstante, deslizó la posibilidad de una posible candidatura presidencial suya en las elecciones generales del 2031 y dijo que de ser así, plantearía llevar en la vicepresidencia al excongresista Javier Velásquez Quesquén.

“Me encantaría, cómo no, y voy a estar mucho más preparada. Yo no creo en los políticos que esconden sus intenciones. Y esta vez Javier [Velásquez Quesquén] que venga de mi vicepresidente”, aseveró.

A favor de vacancia

Carla García calificó de un “papelón marca mayor” las reuniones no registradas que el presidente José Jerí sostuvo con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, y admitió que se equivocó al darle su respaldo cuando llegó al cargo tras la destitución de la entonces mandataria Dina Boluarte (2022-2025).

“Las personas que lo están manteniendo en el poder en favor de la supuesta estabilidad están cometiendo un gigantesco error. Creo que se tiene que vacar a Jerí. Es malo por supuesto, pero es mala la situación en la cual la población ve que una persona aparentemente delinque, aparentemente favorece a sus patas del chifa moviendo leyes, cambiando reglamentos, haciendo cosa y otra”, remarcó.

En ese sentido, la candidata del Apra señaló que Jerí Oré tendrá que pagar el “costo político” de dichas reuniones y será la justicia quien se encargue de determinar si cometió o no un delito.

“Nosotros no somos jueces ni fiscales, pero sí somos personas que estamos en el ámbito político y del periodismo. Él ha cometido por lo menos un error gigante con la imagen de la Presidencia de la República. una cosa es ponerte los zapatitos y el pantaloncito pitillo y la camisa blanca, y salir a disfrazarte de militar”, acotó.

“Otra cosa es ir caleta a un sitio a reunirte con un postor de obra, con un hombre que tiene negocios de todo tipo con el Estado. Eso está pésimo y él tiene que pagar el costo político de eso y ya se encargará la justicia de ver si es culpable o no de un delito”, sentenció.