El candidato presidencial de País para Todos, Carlos Álvarez, aseguró que fue absuelto por el Poder Judicial en un proceso que afrontó por el delito de peculado en el 2002.

En un video publicado en sus redes sociales, detalló que su absolución se produjo el 5 de diciembre del 2007 en un fallo dado a conocer por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema.

Según el documento, Álvarez había sido condenado a cuatro años de prisión, cuya ejecución se suspendía por el plazo de tres años, pero al ser reformulada en la apelación, fue absuelto por ese delito.

En la sentencia también se ordena que se procediera a la anulación de los antecedentes judiciales y policiales generados contra el comediante como consecuencia del proceso.

La sentencia fue emitida en primera instancia por la Tercera Sala Penal Especial de Lima. Al comediante se le acusó de recibir pagos periódicos del exasesor presidencial Vladimiro Montesinos.

Álvarez, que laboraba en ese entonces en Canal 7, fue acusado por la fiscalía de recibir pagos de entre U$S2.000 y U$S3.000 en varias oportunidades entre 1999 y 2000, a través de intermediarios.

Niega tener sentencia

“Es cierto que en la primera fase del juicio tuve una sentencia, pero luego apelé a la instancia superior, porque me sabía inocente, y di la cara, me enfrenté a la justicia, yo no me escondí, no me fugué ni me asilé en ningún país. Tampoco pedí que anulen mi juicio, tampoco me mantuve prófugo de la justicia”, subrayó el candidato.

Carlos Álvarez mencionó que la ley electoral exige que los candidatos consignen en sus hojas de vida sentencias condenatorias firmes y vigentes, especialmente si son dolosas y no anuladas ni revocadas.

“Si no tengo ninguna sentencia firme ni vigente, que no es dolosa ni anulada ni revocada, porque fui absuelto por la Corte Suprema; por lo tanto, no estoy obligado, como manda la ley electoral, a declarar ese punto en mi hoja de vida”, acotó.

“Si desean tacharme y sacarme de carrera por las buenas o por las malas, adelante. Y el si el Jurado considera que yo he engañado, ocultado o mentido con este proceso -fue un caso que se transmitió en vivo en televisión nacional, fue de dominio público-, yo mismo me retiro”, agregó.

Defiende candidatura

Al respecto, el presidente de País para Todos y candidato al Senado, Vladimir Meza, defendió a Carlos Álvarez al referir que fue absuelto de manera definitiva por la Corte Suprema, por lo que no existe ninguna sentencia condenatoria vigente ni obligación legal de consignar información inexistente.

“En el Perú las reglas son claras: una absolución definitiva no es una condena. Pretender lo contrario es desinformar y confundir deliberadamente a la ciudadanía”, señaló.

El dirigente advirtió que este tipo de ataques no contribuyen a fortalecer la democracia e hizo un llamado a los medios de comunicación a “actuar con responsabilidad” y a la ciudadanía a no dejarse engañar por versiones que carecen de sustento jurídico.