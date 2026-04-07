Resumen

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Álvarez asegura que minería ilegal domina la criminalidad y propone interdicciones. (Foto: Captura/Canal N)
Álvarez asegura que minería ilegal domina la criminalidad y propone interdicciones. (Foto: Captura/Canal N)
Por Redacción EC

El candidato presidencial de País para Todos, Carlos Álvarez, afirmó que la minería ilegal ha superado al narcotráfico en el país y aseguró que impulsará la aplicación de la denominada ley MAPE, así como la eliminación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), al considerar que este ha sido utilizado como un mecanismo que permite actividades ilícitas.

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