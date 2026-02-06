Carlos Álvarez: La historia de la tensión en País para Todos tras cuestionamientos por el mal uso de la franja electoral

Fuentes internas y el candidato al Senado Martín Soto han confirmado esta versión a El Comercio. La mayoría, por el momento, se encuentra a la expectativa de la decisión que adopte Carlos Álvarez respecto de su continuidad al frente de la plancha presidencial.

Álvarez comparte la fórmula presidencial con María Chambizea, como primera vicepresidenta, y Diego Guevara, como segundo vicepresidente.

El escándalo motivó un pronunciamiento de Álvarez Loayza el miércoles por la noche. A través de un video, anunció que renunciaría a su candidatura presidencial si no se identifica y separa a los responsables -a quienes calificó de culpables- de la presunta mala distribución de los recursos.

“Si no caen los culpables, el que va a dar un paso al costado voy a ser yo, por respeto a ustedes y a mi mensaje”, afirmó.

En ese mensaje precisó que en ningún momento fue informado sobre los medios en los que el partido pautó la franja electoral.

“Si se sabe que la franja electoral termina siendo un sucio negociado, ¿por qué el Estado insiste en entregar dinero a los partidos para sus campañas? Es plata de todos los peruanos. Cambien esa ley”, cuestionó.

Tras conocer el pronunciamiento, Vladimir Meza, presidente de País para Todos, se comunicó esa misma noche por vía telefónica con Álvarez para informarle que había convocado a una reunión con los involucrados en el caso.

Luego del encuentro con el personal, Meza señaló a Marco Zevallos como el encargado de realizar las coordinaciones de la franja electoral con el canal Nativa.

De acuerdo con Meza, Zevallos es un joven de entre 28 y 30 años que colabora de manera voluntaria con el partido desde su fundación y que actualmente labora en sus oficinas debido a sus conocimientos en marketing.

“Lo que nos presentaron en un informe esa noche, mediante un PowerPoint, fue el detalle, fecha por fecha, de las pautas asignadas a todos los medios de comunicación”, declaró a El Comercio.

Añadió que Abra Producciones ofreció la transmisión de la franja electoral durante partidos de fútbol, al tratarse del segmento con mayor audiencia de Nativa, además de “alianzas estratégicas con medios locales” en el interior del país.

“Toda esa explicación hizo que los encargados, en este caso el señor Marcos Zevallos, pueda asignar esa pauta por ese monto (642 mil soles)”, precisó.

Meza sostuvo que, tras la reunión, trasladó a Carlos Álvarez el contenido del reporte presentado por Zevallos, en el cual informa todos los aspectos relacionados con la franja.

“Luego de escuchar la explicación, los motivos y los tiempos en los que nos encontramos, concluimos que no hubo irregularidad”, aseguró.

El presidente de País para Todos adelantó que no adoptará ninguna medida contra Zevallos, quien continuará colaborando en la agrupación. En el videopodcast de El Comercio “Siempre a las 8” señaló que no aplicó sanción alguna y lo describió como un joven sin experiencia.

“(¿Él fue responsable de dar la pauta?) Él fue designado como responsable para que vea este tema”, indicó.

Este hecho generó que el miércoles por la noche, un total de 31 aspirantes al Senado y a la Cámara de Diputados suscribieron un documento en el que expresaron su respaldo al pronunciamiento de Carlos Álvarez.

En el texto advirtieron que los recursos públicos no pueden servir para financiar actos de corrupción dentro de los partidos políticos. “Eso es inaceptable e inmoral”, señalaron.

En tal sentido, advirtieron que, de no brindarse explicaciones inmediatas, ni identificarse y separarse a los responsables, renunciarían a sus candidaturas.

“Con la corrupción no transamos”, manifestaron.

Hora después El Comercio accedió a la relación actualizada de candidatos que respaldan a Álvarez y verificó que hasta la tarde del jueves se habían registrado 42 firmas de candidatos a ambas cámaras.

Una fuente interna indicó a este Diario que el incremento de adhesiones respondió a la incomodidad generada por el aparente direccionamiento, así como a la falta de transparencia y de medidas concretas por parte de Vladimir Meza.

Otro informante fue aún más enfático y señaló que Meza debe adoptar acciones inmediatas.

¿Renunciará Álvarez? Fuentes del partido señalaron a El Comercio que, cuando hay climas de tensión, Carlos Álvarez suele ser temperamental: Primero manifiesta su malestar y luego amenaza con renunciar al partido.

Según los mismos informantes, este comportamiento se ha repetido en al menos siete ocasiones previas, en las que expresó su intención de apartarse. Con el reciente caso, el número asciende a ocho.

Entre tanto, Martín Soto, el jefe del plan de Gobierno del partido, explicó: “El partido está buscando conversar con Carlos para entender qué tipo de respuestas se necesita reproducir”.

Agregó que debe realizarse una investigación a la interna, hallar a los responsables y después deben pedirle disculpas a toda la militancia de País para Todos.

“Esto es un acto que debe corregirse”, afirmó.

Otros casos

Esta situación también le alcanzó al partido Primero La Gente tras revelarse que destinó un total de 416 mil soles para la franja electoral a Nativa. En la víspera, Del Castillo marcó distancia de un supuesto direccionamiento de los fondos de Primero La Gente a dicho canal. El excandidato fue accionista mayoritario hasta abril del 2025 de Nativa y, a su vez, es fundador de la agrupación.

No obstante, esta versión podría quedar enfrentada por una razón: Luego del destape, el 30 de enero los dirigentes del partido denunciaron irregularidades en la distribución de los fondos en una carta enviada a Lidia Hermelinda Flores, gerente de Supervisión de Fondos Partidarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En ella dejaron claro que por una “voluntad institucional” y ante una decisión “ético-política” buscan desistir de transmitir el material publicitario electoral en Nativa.

“Nuestra organización política nunca decidió que se asignen los montos que aparecen en favor de Abra Producciones S.A.C. y ello fue una decisión unilateral de quien vulneró nuestra confianza”, remarcó la agrupación.

Y solo al día siguiente, el 31 de enero, Del Castillo renunció a su candidatura a la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana.

No obstante, en declaraciones al programa “Siempre a las 8″, que conduce la periodista Milagros Leiva, indicó que su renuncia se debía a que tuvo intenciones de ser precandidato a la Alcaldía de Lima.

Cabe destacar que País para Todos y Primero La Gente no son los únicos partidos involucrados en el aparente direccionamiento de fondos de la franja electoral al canal Nativa.

En esa lista también se encuentra involucrado el partido Salvemos al Perú, que tiene como candidato presidencial a Antonio Ortiz Villano. La agrupación destinó hasta 794 mil soles al canal que, según Miguel Del Castillo, tiene una fuerte audiencia en el fútbol.

Al respecto, el abogado Roy Mendoza, experto en temas electorales, indicó que la situación que atraviesa el partido político País para Todos puede desembocar en disidencias al interior de la organización por la falta de confianza en sus dirigentes.

Dejó claro que las amenazas de renuncias finalmente son una decisión personal.

“Si los candidatos consideran que hubo una mala distribución de la franja electoral o una irregularidad que hayan advertido en la distribución de la franja electoral están en todo su derecho en utilizar eso como justificación para poder renunciar a las candidaturas. Es una disconformidad”, opinó a El Comercio.

En tal sentido expresó que las salidas de los candidatos tienen consecuencias en el presente y el futuro del partido.

“Si son candidatos que simulan una gran votación ponen en riesgo la sobrevivencia de la agrupación, teniendo en cuenta que esos votos ayudarían a superar la valla electoral”, concluyó.