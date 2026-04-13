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Resumen

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El candidato presidencial Carlos Álvarez (País para Todos) no logró su pase a la segunda vuelta, según el conteo rápido de Datum Internacional para América Televisión. El propio cómico y artista lo admitió el lunes en sus redes sociales, donde difundió un mensaje de agradecimiento a su agrupación, a sus simpatizantes y a sus votantes.

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