El candidato presidencial Carlos Álvarez (País para Todos) no logró su pase a la segunda vuelta, según el conteo rápido de Datum Internacional para América Televisión. El propio cómico y artista lo admitió el lunes en sus redes sociales, donde difundió un mensaje de agradecimiento a su agrupación, a sus simpatizantes y a sus votantes.

“No se logró el objetivo, nuestro objetivo de llegar para cambiar todo, para terminar con la delincuencia y los sicarios, para acabar con la corrupción [...] pero desde aquí, mis felicitaciones a los candidatos que pasarán a la segunda vuelta en una elección bastante cuestionada, bastante extraña, pero soy caballero y respetuoso de los resultados y la voluntad popular”, expresó.

“Quiero que sepan que yo seguiré al lado de ustedes, no como político, pero sí como la persona que estará ahí luchando contra la delincuencia, denunciando lo que tengamos que denunciar, apoyando en salud y educación, como siempre lo hice. Yo no voy a dejar de hacer lo que siempre hice. Somos una comunidad”, añadió.

¿Que sucedió para que este cómico que buscó llegar a Palacio de Gobierno se quedara en el camino pese a la proyección inicial que tenía?.

Analistas consultados por este Diario han realizado una radiografía del aspirante a la Presidencia, su arrastre inicial de intención de votos y las principales razones por las que no avanzó al último tramo de los comicios.

Mitin de cierre del candidato presidencial por país para todos, Carlos Alvarez en Chosica. Fotos: Cesar Campos / @photo.gec

—¿Cuáles fueron las razones por las que no pasó a segunda vuelta?—

Sin dominio del partido político

De acuerdo con el analista político Giulio Valz-Gen, Carlos Álvarez no domina su partido político País para Todos, el mismo que sería una suerte de vientre de alquiler. Recordó algunos cuestionamientos que afronta el grupo político.

“En contra tiene que no domina la estructura de su partido. Su partido es básicamente una especie de vientre alquiler y que tiene cuestionamientos respecto a su lista al Parlamento, al Senado y a diputados e inclusive sobre su candidataa la vicepresidencia (María Cristina Chimbeza). Cosas que pueden haber también menguado sus posibilidades en el último tramo”, señaló.

Falta de un electorado fiel

Explicó que a pesar de ser conocido por muchos ciudadanos en el país, el aspirante a la Presidencia no tiene un público o una base de votantes sólida que vaya a respaldarlo únicamente en su postulación.

“Tampoco es que tenga un electorado fiel, digamos. Su definición es tratar de posicionar más hacia la mano dura, hacia una derecha un poquito ”mano dura”, agregó.

Impacto del voto conservador y manejo de su vida privada

Por su parte, la periodista y analista política Mabel Huertas opinó que la falta de transparencia sobre su vida privada pudo haberle restado respaldo en sectores conservadores.

“Otro factor que tiene que ver con el peruano conservador es el asunto pendiente, que un posible presidente como Carlos Álvarez tiene respecto a ser transparente. Y hay un rollo ahí con su vida personal del cual él no ha querido hablar, pero que muchos señalan como un problema y de falta de transparencia. En general, nadie tiene por qué saber nada de la vida íntima de nadie”, indicó.

En ese contexto, señaló que este tipo de cuestionamientos, más allá de su pertinencia, pueden influir en un segmento del electorado que prioriza valores tradicionales al momento de decidir su voto.

Sin identificar ideología partidaria

Sostuvo que el equipo de Álvarez no pudo identificarse con una ideología porque la integran personas de distintos sectores. Aseguró que ello podría haberle jugado en contra.

“A él le juega en contra que en parte de su equipo hay gente de izquierda, derecha, conservadora. No se entiende qué hay en su partido. No tiene partido, no tiene una estructura que lo soporte. Esta confusión sobre con quién estás. ¿Estás con la izquierda, estás con la derecha, o sea, de qué vas?”, agregó.

En esa línea, advirtió que la ausencia de una identidad política clara no solo generó incertidumbre en el electorado, sino que también dificultó la consolidación de una base sólida de apoyo.

Sus propuestas y el perfil se parece al de otros candidatos

El analista Juan de la Puente consideró que Álvarez pudo tener límites dentro del electorado de derecha, al punto de no captar más votantes, debido a que “se cruza”, incluso, con Ricardo Belmont, con quien comparte “características parecidas”.

“También, de algún modo, Belmont se cruza porque tiene características parecidas a la de Álvarez. Entonces, yo creo que su alternativa pudo estar en los indecisos o resistentes”, añadió.

¿Qué le permitió apartarse del último pelotón?

Un rostro nuevo en el terreno político

Según el analista político Giulio Valz-Gen, el incremento de votos o el chance de Álvarez en un momento de la contienda electoral tuvo que ver con el hecho de que su perfil era el de un rostro nuevo en el terreno político.

“Lo favorecía ser una cara nueva en la política, o sea, ser un outsider, digamos, en esta elección entre los que compiten en el pelotón de arriba”, explicó.

Sostuvo que el candidato no tuvo campañas previas a la contienda y “encajó” con el electorado que se encontraba en la búsqueda de rostros nuevos para ocupar la máxima jefatura del Estado.

Valz-Gen aseguró que otra de las razones que pudo favorecer inicialmente a Álvarez es que muchos ciudadanos peruanos siguieron su carrera como artista e imitador de autoridades políticas en programas cómicos.

Candidato “anti-establishment”

A su turno, Mabel Huertas, socia directora de 50 más 1, refirió que la postura confrontacional de Álvarez frente a los gobiernos, al Congreso y a otros actores pudo haber generado que el ciudadano centre sus votos en un candidato percibido como ajeno a la política tradicional.

La analista política agregó —en otro momento— que Álvarez se había mostrado independiente durante la campaña electoral y un punto que generó más electores a su favor fue cuando encontró una forma de comunicar en la que se sintiera más cómodo: imitar a políticos.

Recordó que esa acción se vio durante el debate presidencial y el cierre de campaña de País para Todos.

Propuestas y discursos de “mano dura”

Por su parte, el analista político Juan de la Puente señaló que otra de las razones por las que Álvarez obtuvo cierto respaldo fue su propuesta de “mano dura” contra la delincuencia, así como planteamientos como la salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la reinstauración de la pena de muerte en el país.

“Inicialmente los que mostraban adhesión hacia él eran los que creía en su discurso de mano dura, diría yo, una nueva mano dura porque ya otros partidos también lo señalaban y de hecho en los últimos 4 años hemos tenido bastante de mano dura”, dijo.

Sin embargo, todas estas características no fueron suficientes para que siga creciendo en las encuestas y en la preferencia del electorado.

Carlos Álvarez. Foto: Joel Alonzo/ GEC.

—Los hitos en la carrera electoral de Carlos Álvarez—

Carlos Álvarez tuvo mayor presencia en estos comicios desde que empezó a responder a los cuestionamientos respecto de su vida privada. En enero de este año, primero le respondió a su adversario Vladimir Cerrón tras una publicación en “X” (antes Twitter).

Luego hizo lo propio en un medio local, donde aseguró que respetará su privacidad.

LIMA 05 DE MARZO DE 2026 EXCLUSIVO. Entrevista principal con Carlos Álvarez, candidato presidencial de País Para Todos. Fotos: Joel Alonzo/GEC / JOEL ALONZO

El analista político Valz-Gen identificó como algunos de los hitos de la campaña de Álvarez sus renuncias e incidentes con País para Todos.

Asimismo, mencionó los señalamientos sobre la no revelación de aspectos de su vida personal o privada, en los que el candidato se ha mantenido reservado.

“Hay un hito, creo importante, que son aquellos señalamientos a una no revelación respecto a temas de su vida personal o privada, en donde él pese a estar aspirando a la al cargo máximo, ha decidido no pronunciarse ni en un sentido ni en otro, a lo cual tiene el absoluto derecho”, añadió.

Después de 42 años de trayectoria artística, Carlos Álvarez da un paso al costado para iniciar una feroz contienda electoral como candidato presidencial. (Foto: Joel Alonzo) / JOEL ALONZO

En febrero pasado, Álvarez amenazó con renunciar a su candidatura si su partido no aclaraba una denuncia sobre el presunto direccionamiento de fondos de la franja electoral hacia el canal Nativa.

Al final, permaneció en su agrupación política tras el despido a los trabajadores de País para Todos a quienes identificaron como los responsables del aparente direccionamiento a dicha casa televisiva.

Carlos Álvarez se encuentra afiliado desde el 11 de julio del 2024 al partido País para Todos. Pero esta no ha sido su única militancia.

El 29 de setiembre del 2017 se afilió a la organización política Vamos Perú, pero renunció el 7 de setiembre del 2021.

En su hoja de vida figura como comediante independiente desde el 2020 al 2025. En el 2019 trabajó en Andina de Radio Fusión y en 2018, como comediante en Willax.

Registró ingresos por un total de 207 mil soles. olo cuenta con primaria y secundaria. No registra estudios técnicos ni universitarios.

Fue vinculado con el fujimorismo al participar en la campaña política, precisamente, en la lucha contra el terrorismo.