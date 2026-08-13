Carlos Álvarez cuestionó al Ejecutivo y pidió acciones más concretas y rápidas. (Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)
Carlos Álvarez cuestionó al Ejecutivo y pidió acciones más concretas y rápidas. (Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)
Por Redacción EC

Carlos Álvarez, jefe del Plan de Seguridad e Inteligencia de Renovación Popular, solicitó acciones inmediatas al Gobierno de Keiko Fujimori para frenar el avance de la delincuencia organizada. En declaraciones a “Siempre a las ocho” con Milagros Leiva cuestionó la demora en la ejecución de estrategias preventivas ante el incremento de asesinatos y extorsiones reportados en diversas regiones del país.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.