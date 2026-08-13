Carlos Álvarez, jefe del Plan de Seguridad e Inteligencia de Renovación Popular, solicitó acciones inmediatas al Gobierno de Keiko Fujimori para frenar el avance de la delincuencia organizada. En declaraciones a “Siempre a las ocho” con Milagros Leiva cuestionó la demora en la ejecución de estrategias preventivas ante el incremento de asesinatos y extorsiones reportados en diversas regiones del país.

“Entiendo a la presidenta que dice ‘tiempo y paciencia’. Sí es comprensible, pero el tiempo le está costando vidas a la gente inocente y eso es muy duro”, explicó este jueves 13 de agosto.

LEE: Rafael López Aliaga presenta a Carlos Álvarez como jefe de plan de seguridad de Renovación Popular para Lima

El representante de la agrupación política expresó su malestar ante la solicitud de espera formulada por el Poder Ejecutivo. Carlos Álvarez enfatizó que la inacción estatal está afectando directamente a ciudadanos inocentes que son víctimas diarias del sicariato, señalando que la urgencia de la situación nacional no admite mayores postergaciones en la toma de decisiones políticas de fondo.

“Acá no hay facho ni de derecha. Aquí primero es la vida y los derechos de los ciudadanos inocentes que se ganan el pan con honestidad y honradez, no el maldito criminal”, aseveró.

Entre las acciones concretas planteadas, el jefe del plan de seguridad respaldó el anuncio de permitir el ingreso de las Fuerzas Armadas a los centros penitenciarios con el objetivo de pacificar dichas instalaciones.

“Hay que reestructurar totalmente a la policía. El mal policía tiene que ser degradado públicamente e ir a prisión sin ningún beneficio porque han traicionado el juramento de defender al ciudadano. Hay buenos policías por supuesto, que estén al frente, pero no podemos pedir cambios con los mismos de siempre. No entiendo eso”, aseveró.

Carlos Álvarez también manifestó la necesidad de recurrir a la cooperación técnica de agencias internacionales para fortalecer las capacidades locales de inteligencia y contrainteligencia. “Ahora está entrando el FBI. No sé, que venga Scotland Yard de Inglaterra, la ex KGB, la CIA, que vengan todos pero este país necesita que se pacifique. No hablemos ahora de soberanía. Ellos tienen que venir con inteligencia que es lo que nos falta. Inteligencia y contrainteligencia. Que venga la Mossad de Israel, pero que nos vengan a ayudar”.

LEE: Carlos Álvarez comparte su reciente faceta política en su espectáculo “Yo fui candidato”

“Todo el mundo tiene miedo, pánico, no denuncia, abandonan los casos porque los amenazan. Están leyendo otro Perú. No están mapeando al verdadero Perú, que estamos viviendo lleno de sangre”, exclamó.

Carlos Álvarez parte del equipo de Renovación Popular

Carlos Álvarez fue presentado oficialmente por el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, como el principal responsable de diseñar las estrategias de lucha contra la inseguridad ciudadana de la organización.

El excandidato presidencial dijo que es solo un “aliado estratégico” sin ser parte de Renovación Popular como militante. Explicó que está apoyando desde el punto de vista de un ciudadano.