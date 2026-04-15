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Carlos Álvarez aseguró que continuará con su actividad política. (Foto: Joel Alonzo/ GEC)
Carlos Álvarez aseguró que continuará con su actividad política. (Foto: Joel Alonzo/ GEC)
Por Redacción EC

En una entrevista para ‘Siempre a las 8’ con Milagros Leiva, el candidato presidencial de ‘País para todos’ Carlos Álvarez, lanzó críticas contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y consideró que su permanencia no garantiza un proceso transparente de cara a la segunda vuelta electoral.

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