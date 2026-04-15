En una entrevista para ‘Siempre a las 8’ con Milagros Leiva, el candidato presidencial de ‘País para todos’ Carlos Álvarez, lanzó críticas contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y consideró que su permanencia no garantiza un proceso transparente de cara a la segunda vuelta electoral.

“Para nada, no hay ninguna garantía. Ese señor (Piero Corvetto) tiene que irse, o lo sacan o renuncia o lo suspenden, pero ese señor no puede continuar”, afirmó.

Álvarez calificó como “una vergüenza total” lo ocurrido durante la jornada electoral, refiriéndose a la no apertura de locales de votación y falta de material, señalando graves irregularidades que, a su juicio, afectaron el derecho al voto de miles de ciudadanos.

“Para mí es sagrado el derecho al voto, y eso es lo que se ha afectado con todo esto ... es un crimen contra la democracia”, sostuvo.

En esa línea, también cuestionó la participación de la empresa encargada de la logística electoral Gálaga y dijo que las investigaciones deben continuar para que caigan los responsables.

El ahora exaspirante presidencial aseguró que respetará los resultados del proceso electoral y que es necesario que se esperen los resultados de la ONPE al 100%, aunque claramente han habido cosas irregulares por lo que “no se puede tapar el sol con un dedo”.

“Voy a respetar la voluntad popular ... no pasé a la segunda vuelta y felicito a los que pasarán. Han habido irregularidades graves ... tienen que caer los culpables y si tienen que caer presos, irán presos”, agregó.

Como forma de contrarrestar las críticas en su contra, Álvarez aclaró que no se retirará de la vida política, aunque reiteró su distancia con la política tradicional a la que calificó de “cloaca”.

“Ha habido un malentendido. Yo no he abandonado a mis electores, no soy cobarde. Cuando dije que no voy a seguir como político es porque nunca me he sentido como político, mintiendo prometiendo no cumpliendo, pero de ahí a decir que estoy abandonando todo... No necesito estar en el poder para seguir luchando por mis ideales”, afirmó.

“Es más voy a retomar mi labor social, eso es lo que me ha permitido terminar mi trabajo, porque lo mío no es politiquero, electorero, siempre lo he hecho desde los 40 años. Por eso les digo a mis electores, vamos a seguir luchando por un Perú unido”, remarcó.