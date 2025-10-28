Carlos Álvarez integra la lista de precandidatos del partido País Para Todos en el puesto de postulante a la presidencia de la República, con miras a participar en los comicios internos de su agrupación política para el proceso electoral del 2026.

En el listado publicado en el portal oficial de la agrupación política, se precisa que Álvarez Loayza encabeza la plancha presidencial acompañado por María Chambizea Reyes como primera vicepresidenta, y Diego Guevara Vivando como segundo vicepresidente.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Los otros dos integrantes de la lista de precandidatos a la presidencia y vicepresidencias del Ejecutivo son también parte de la lista de precandidatos a ser diputados en las regiones de Ayacucho y Lima respectivamente.

Lista de precandidatos a la presidencia y vicepresidencias de País Para Todos, encabezado por Carlos Álvarez.

Adicionalmente, País Para Todos publicó una segunda lista de precandidatos “reemplazantes” donde figura como postulante a la presidencia de la República Jorge Dávila Chumpitazi, junto a Carmen López Asis a la primera vicepresidencia. Esta plancha no tiene segundo vicepresidente.

En el listado de precandidatos al Congreso, se incluye el nombre de Vladimir Antonio Meza Villarreal, exalcalde provincial de Huaraz en Áncash entre los años 2011 y 2014 y quien ahora buscaría ser postulante al Senado en la lista para distrito único en las elecciones generales del 2026.

Según el cronograma electoral, el 7 de diciembre se procederá a la elección de los candidatos a la presidencia y al Congreso bicameral en los partidos políticos a través de la modalidad de delegados, modalidad por la que ha optado País Para Todos.