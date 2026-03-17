En el “Foro de candidatos a la Presidencia – Elecciones 2026”, el postulante Carlos Álvarez Loayza, del partido País Para Todos, expuso sus ideas principalmente en torno a acabar con la delincuencia. La más llamativa fue la de acabar con el personal del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) y que, en su lugar, quienes controlen los penales del país sean las Fuerzas Armadas.

“Habrá una mayor intervención en los penales, desde donde operan muchas mafias. Es por eso que las Fuerzas Armadas tomarán el control de los penales. Adiós al INPE, ha fracasado, ya que muchas veces personas del personal son cómplices de los reos. Surge la duda de quién deja entrar tantos celulares, drogas y armas a los penales”, resaltó.

Mencionó además que se repotenciará a la policía de investigaciones para así mimetizarla con la población. “Se les brindará un bono especial por cada delincuente capturado. Además, habrá mayor construcción de penales, sin visitas ni beneficios penitenciarios. Ahí irán los jefes de las mafias y políticos corruptos”, sostuvo.

Más medidas contra la inseguridad ciudadana

“Nuestra economía necesita mayor estabilidad; si no es así, el país se paralizará y será un gran daño. El Perú se encuentra en un momento crítico. Hay sicariato, homicidios, robos, asaltos. Queremos un Perú donde la ley sea igual para todos. Quien la hace la debe pagar, y la gente que trabaja honradamente merece vivir con dignidad”, dijo.

El candidato expresó además que “vamos a aplicar la pena de muerte para sicarios en flagrancia. Veamos si son tan valientes de continuar con sus fechorías. Habrá un tribunal con jueces virtuales a quienes protegeremos su identidad, y les implementaremos sanciones con la pena máxima. No merece la vida quien la quita”.

“El crimen organizado está golpeando al transporte, comercio y muchas más empresas. Han tomado y secuestrado al país. Ahora el cupo y la extorsión son parte de la estructura de los empresarios. En 2025, más de 5.000 bodegas cerraron por culpa de la extorsión. Por eso, proponemos una unidad nacional antiextorsión con inteligencia financiera”, agregó.

También planteó dar mayor importancia a la salud mental, con programas de atención para niños y adolescentes víctimas de violencia y el fortalecimiento de centros especializados. Foto: GEC / Antonio Melgarejo. / ANTONIO MELGAREJO

Álvarez Loayza añadió que habrá una legislación más firme contra las organizaciones criminales. “Derogaremos todas las leyes pro crimen que el Congreso ha dado. Además, habrá mayor inteligencia policial; una más moderna y limpia, donde se depure a los malos elementos. Por otro lado, nunca más un delincuente tendrá abogados de oficio pagados por el Estado. Los derechos humanos tienen que ser para las víctimas, para aquellos peruanos decentes, no para los delincuentes”, precisó.

Acabar con la burocracia

El candidato también expuso que impulsará reformas tributarias, como reducir sobrecostos laborales y brindar incentivos a pequeñas industrias para que se formalicen; como, por ejemplo, cero rentas por uno o dos años y brindar acceso a créditos.

Educación y salud

Sobre educación, Álvarez indicó que “si queremos ser un país más productivo, necesitamos ser una sociedad más estable y que los jóvenes no sean objetivo de burlas ni engaños. Necesitamos una revolución en la educación técnica. Hay que expandir los institutos tecnológicos y alinearlos con las demandas laborales. Las carreras técnicas deben estar vinculadas a los sectores productivos existentes (...). Crearemos también programas de primer empleo industrial llamados ‘Mi Primera Chamba’, que constará de formación técnica acelerada en el sector industrial, entre seis y 12 meses para jóvenes de entre 18 y 25 años”.

En relación a la salud, dijo que “impulsaremos una reducción en los tiempos de atención de citas. También acabaremos con la anemia, esto por medio de un manejo integral a partir del control de la madre gestante”.

“También daremos importancia a la salud mental, la cual es un problema latente. Vamos a crear más programas de terapia para niños y adolescentes víctimas de violencia o que han sido testigos de violencia. También fortaleceremos hospitales de salud mental y crearemos más centros de salud mental comunitarios. La salud no es solo un derecho social, sino también un factor de productividad nacional”, agregó.

Congestión vehicular

El presidente de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), Karsten Kunckel Saamer, le preguntó al candidato qué medidas implementaría para reducir la congestión vehicular en las ciudades del país, a lo que Álvarez respondió que “apostaríamos por la creación de una autoridad nacional de tránsito y transporte para planificar la señalética. Además, en Lima implementaremos semáforos inteligentes, multas electrónicas y un sistema de cámaras. Por último, habrá educación vial obligatoria para todos los estudiantes de primaria, secundaria y universidades. Es importante aprender las reglas de tránsito”.