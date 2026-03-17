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Resumen

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En el “Foro de candidatos a la Presidencia – Elecciones 2026”, el postulante Carlos Álvarez Loayza, del partido País Para Todos, expuso sus ideas principalmente en torno a acabar con la delincuencia. La más llamativa fue la de acabar con el personal del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) y que, en su lugar, quienes controlen los penales del país sean las Fuerzas Armadas.

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