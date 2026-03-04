El postulante señaló que esto es porque respeta a las mujeres, nació de una y porque a las féminas jamás se les debe maltratar o tocar.

Candidato de País para Todos anuncia que continuará en contienda pese a cuestionamientos. (Foto: Facebook/Carlos Alvarez Oficial)

El malestar del postulante se mostró durante la ronda de preguntas tras la presentación de los integrantes del equipo técnico que lo acompañará en la carrera electoral para los comicios generales del 12 de abril.

Álvarez fue consultado si creía que era correcto postular por un partido que tiene a un integrante con sentencia, en relación con Meza, a lo que contestó: “¿Que es un tema que a mí en lo personal me causa incomodidad? Es cierto. Yo respeto a la mujer. Soy nacido de la mujer. A la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, ni un pelo. Respeto a la mujer y respeto a la madre peruana. Esa es mi convicción”.

Añadió que Vladimir Meza debe afrontar las investigaciones correspondientes y que, si se le encuentra culpable de cualquier delito, entonces que sea condenado: “En el caso del señor Meza, bueno, que enfrente todos sus cargos y punto. Que se allane a la justicia y la justicia haga su trabajo. Que se investigue. Si es condenado, es condenado; si es absuelto, no”.

No obstante, el candidato presidencial en un inicio quiso normalizar el hecho de que en su partido haya cuadros con algunas sentencias o investigaciones, al indicar que también existen este tipo de perfiles en otras agrupaciones.

“Cuando vemos en los distintos partidos políticos candidatos con una serie de denuncias —y no hablo por defender a País para Todos—, llenos y plagados de sentenciados, otros con denuncias graves, de repente buscando inmunidad si los eligen, ¿qué está fallando? No solo los partidos, que tienen una gran responsabilidad, sino el sistema”, criticó.

Agregó que, si el pueblo del Perú le diera la oportunidad de ser presidente de la República, ningún sentenciado firme ni con denuncias graves postularía a un cargo público. “Eso no se puede permitir porque ahí están las sospechas”.

Carlos Álvarez, precandidato presidencial de País para Todos, en entrevista con El Comercio. Foto: GEC / Joel Alonzo / JOEL ALONZO

—¿Tensiones?—

Fuentes de El Comercio dijeron que el lunes por la noche Álvarez envió una carta al partido solicitando los descargos de Vladimir Meza respecto del fallo por violencia familiar. La idea era esclarecer con rigurosidad la sentencia que consignó en su hoja de vida, porque el candidato presidencial realmente no se mostraba cómodo.

Dejó claro que no estaba de acuerdo con personas que hayan cometido ese tipo de delitos. Indicaron que el partido quedó en responder.

Un integrante del partido, de la facción de Meza, refirió que Meza sí estaba dispuesto a contestar esa carta, pero aclaró que sintió una profunda incomodidad a la interna, no solo por las expresiones de Álvarez, sino porque desde que integró el partido “actuó de forma prepotente y hasta quiere imponer sus cosas”.

“No quiere que otras personas lo aconsejen, quiere llevar su campaña como quiere. Cuando trabajas en grupo, todos apoyan, no lo contrario”, refirió con relación a Álvarez.

Intentamos comunicarnos desde la mañana de ayer con Vladimir Meza. Fueron varias ocasiones, pero antes del cierre de esta edición nos atendió.

En principio, negó que exista cualquier tipo de fricción o tensión en el partido y aseguró que no tomó las expresiones de Álvarez de forma personal, pese a que haya indicado que le incomoda la violencia familiar, precisamente, a la mujer, cuando le preguntaron sobre la sentencia.

“Su convicción, la de Álvarez, fue la de una persona radical en este tipo de casos. Pero no hay ningún candidato a la Cámara de Diputados o al Senado impedido de postular. Son procesos penales, muchos de ellos en curso, y en algunos casos son sentencias civiles”, aseguró.

Agregó que Álvarez es “exigente en estos filtros” y que todo ello lo conversaron cuando decidieron hacer una alianza. Meza confesó que la información de que tenía una sentencia se la comentó tiempo atrás a Álvarez por propia iniciativa.

De otro lado, indicó que hoy miércoles conversará de nuevo con Álvarez sobre la carta que envió al partido.

“Hay que entender que Carlos dice las cosas sin filtros”, dijo.

Explicó que la carta que envió el lunes ya la derivó a las instancias del partido para que siga su curso.

No obstante, en medio del diálogo, Meza recordó que hay candidatos propuestos por el partido y otros por el candidato a la Presidencia. Sostuvo que en la lista de postulantes que recomendó Álvarez “hemos encontrado a algunos con procesos por lavado de activos, por violencia familiar y conducción en estado de ebriedad”.

Vladimir Meza, presidente de País Para Todos, estuvo en 'Siempre a las 8' con Milagros Leiva.

—¿Fisuras internas?—

No es la primera vez que se genera este tipo de clima. A inicios de febrero, el candidato presidencial dio un ultimátum a Meza para hallar a los responsables del partido respecto del presunto direccionamiento de 642 mil soles de los fondos de la franja electoral al canal Nativa (Abra Producciones S.A.C.).

Este Diario supo en aquella fecha que Álvarez se encontraba a la expectativa de lo que decía Meza y de las acciones que iba a tomar sobre quienes resultarían responsables.

A la interna nos indicaron, en ese entonces, que Álvarez quería, de cualquier forma, que se retire a los responsables; de lo contrario, renunciaría a su candidatura, una versión que ya era pública en redes sociales.

Una fuente de la alta dirección había referido que cada vez que había problemas, el candidato presidencial presentaba su carta de renuncia o, sencillamente, amenazaba con retirar su candidatura presidencial.

No obstante, otra fuente había referido que estaban cansados de ese tipo de acciones del candidato presidencial.

—Una sentencia familiar—

La controversia en cuestión ocurrió tras revelarse que en la hoja de vida del candidato al Senado, Vladimir Meza, se encontraba la información de que estaba sentenciado.

La información fue descrita en el ítem “Relación de sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas contra candidatos por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes”.

En él se pudo identificar que, en la pregunta “¿tengo información por declarar?”, Meza respondió que sí. Consignó en la relación de sentencias declaradas que enfrenta una por violencia familiar ante el Primer Juzgado de Familia, sede Central Huaraz.

Asimismo, declaró ante el JNE que cumple con la asistencia alimentaria fijada por el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Áncash, que declaró fundada una demanda por alimentos.

—Equipo técnico—

Ayer por la tarde, Álvarez presentó a su equipo técnico en el auditorio del Centro de Convenciones Bianca (Barranco), que lo acompañará durante la carrera electoral para aterrizar el plan de gobierno con el que el candidato a la Presidencia buscará ocupar el sillón de Pizarro.

Presentó a la exprocuradora anticorrupción Julia Príncipe, al excongresista Marco Tulio Falconí, a la exjueza Susana Castañeda y al abogado Julio Ullilen.

Designó como especialistas en Economía, Infraestructura, Energía y Desarrollo Territorial al ingeniero Carlo de Los Santos, al economista Emilio Rossi, al ingeniero y excongresista Juan Sheput, al gestor público Carlos Cabanillas, entre otros.

Quienes lo acompañarán como expertos en materia de salud son los médicos Juan Carlos Ruiz, Jorge Ayala y la nutricionista Jessica Huamán.

En educación, lo acompañará el candidato a diputado por Lima Martín Soto Florián, la especialista en calidad educativa Elena Lon Kan, el congresista Edward Málaga, entre otros.

Para el tema de seguridad ciudadana, Álvarez estará asesorado por el general EP (r) Miguel Herrera, el suboficial superior PNP (r) Richard Chávez, el general PNP (r) Dennis Pinto, el coronel EP (r) Luis Yataco y el comandante (r) de la Marina Coque Lozada.

La exministra Paola Lazarte también fue nombrada pero como colaboradora del equipo técnico invitado.

—Más equipos—

Cabe recordar que hasta el momento, el candidato presidencial Rafael López Aliaga también presentó a su equipo técnico, entre los que destacan a los exministros Absalón Vásquez (Agricultura), Alfonso Miranda (Producción), Carlos Herrera Descalzi (Energía y Minas) y Álex Contreras (Economía).

Previamente, su antagonista Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, presentó a su equipo de programas sociales, integrado por Jaime Yoshiyama, Carmen Lozada y Martha Moyano; de salud, conformado por el doctor “Pepe” Recoba, la excongresista Milagros Salazar y el congresista Ernesto Bustamante; y de titulación de servicios básicos, integrado por la congresista Patricia Juárez y Cecilia Castro.

Desde el Apra, nos indicaron que el aspirante al sillón de Pizarro Enrique Valderrama presentará a su equipo técnico la próxima semana.