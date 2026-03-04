Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un apagado clima de tensión se reavivó ayer en el partido País para Todos (PPT) cuando su candidato presidencial, Carlos Álvarez, admitió ante los asistentes al Centro de Convenciones Bianca (Barranco) que siente incomodidad por la sentencia por violencia familiar que afronta Vladimir Meza, presidente y fundador de dicha tienda política.

