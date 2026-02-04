El candidato presidencial de País para Todos, Carlos Álvarez, advirtió que si su partido no sanciona a los responsables de haber utilizado S/700 mil en contratos por la franja electoral con el canal Nativa, dará un “paso al costado”.

En un video difundido en sus redes sociales, señaló que desconocía los medios de comunicación que dicha agrupación política había seleccionado para difundir su pauta electoral, mucho menos estar encargado de sus finanzas.

“Desde aquí emplazo al partido al que pertenezco, País para Todos, a aclarar inmediatamente esta denuncia y sancionar y expulsar al o a los responsables de esta afrenta con el dinero de todos los peruanos”, expresó

“Quiero dejar en claro que no voy a ir en contra de lo que predico y que tampoco soy el encargado de las finanzas ni los movimientos del partido. No a la impunidad. Y si no caen los culpables el que va a dar un paso al costado soy yo por respeto a ustedes y a mi mensaje”, sentenció.

Según reveló la periodista Rosa María Palacios, varios partidos políticos con poca aparición en las encuestas, entre ellos País para Todos, están invirtiendo el 90% de su presupuesto en el canal Nativa, de propiedad de Miguel del Castillo, hijo del excongresista Jorge del Castillo.

El hijo del también exministro hace poco ha renunciado a su candidatura a la Cámara de Diputados por el partido Primero la Gente, en el marco de las elecciones del 2026. La decisión fue oficializada mediante una resolución emitida el último 3 de febrero.

Según el documento, el propio candidato presentó ante el JEE una solicitud escrita en la que expresó: “(…) comunicar mi decisión personal e irrevocable de renunciar a mi candidatura al número 1 de Diputados por Lima Metropolitana por el partido “Primero la Gente Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso., renuncia que responde a motivos estrictamente personales”.