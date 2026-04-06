Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Álvarez defiende a su vicepresidenta ante críticas por supuestos vínculos con la izquierda. (Foto: Composición)
Álvarez defiende a su vicepresidenta ante críticas por supuestos vínculos con la izquierda. (Foto: Composición)
Por Redacción EC

El candidato presidencial de País para Todos, Carlos Álvarez, defendió a su candidata a la vicepresidencia, María Chambizea, frente a cuestionamientos sobre su trayectoria y presuntos vínculos con sectores de izquierda, y aseguró que cuenta plenamente con su respaldo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.