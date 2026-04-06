El candidato presidencial de País para Todos, Carlos Álvarez, defendió a su candidata a la vicepresidencia, María Chambizea, frente a cuestionamientos sobre su trayectoria y presuntos vínculos con sectores de izquierda, y aseguró que cuenta plenamente con su respaldo.

Durante una entrevista en el programa Enfrentados, Álvarez destacó la experiencia profesional de su compañera de fórmula y remarcó su confianza en ella. “Yo he nombrado a mi plancha presidencial, tanto a la señora Cristina Chambizea como al señor Diego Guevara, que es economista. La señora Chambizea es doctora, tiene 24 años de experiencia en la función pública y es bióloga. Es una persona que tiene toda mi confianza ”, afirmó.

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Carlos Álvarez: Yo he nombrado a mi plancha presidencial. María Chambizea tiene toda mi confianza. Hay gente buena en la izquierda



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El candidato pidió no sobredimensionar las críticas y llamó a la ciudadanía a no asumir escenarios negativos. “No seamos tampoco tan fatalistas, o sea, no pensemos que te van a vacar como presidente a la primera. O porque hay un pacto mafioso, una repartija, una componenda entre los partidos políticos que le han hecho daño al país. Entonces, aquí mi llamado al electorado, muy aparte de lo que tenga la señora Chambizea, que ha ido muchas veces como asesora del Midagri, se ha ido a Palacio de Gobierno en la época de Castillo con los grupos de ollas comunes, y también fue funcionaria de un frente nacional que combatió a Gregorio Santos. O sea, hay muchos aspectos, pero mi posición es de apertura ”, sostuvo.

Álvarez también se refirió a su posición política, marcando distancia de posturas ideológicas extremas. “ Hay gente buena en la izquierda, no es que la izquierda sea el apocalipsis, no. Yo opino de la izquierda radical, recalcitrante, dinosaurica, jurásica, que busca la destrucción del país de todo lo avanzado. Yo no creo en eso. Tampoco en una derecha mercantilista ni rentista, que quiere llevarse toda la plata. Ellos van al dinero, van por el ascensor y los pobres siempre van por las escaleras. Es un tema de justicia social, de sentido común. Yo no soy ni de izquierda ni de derecha”, indicó.

En otro momento, cuestionó la situación del país y el desempeño del Estado. “ La política ha perdido humanidad. Tengo un Estado que veo que es indolente, no solo indiferente, indolente ante la gente. La salud pública es un desastre. La educación pública está por los suelos. El país está siendo secuestrado por los criminales y tenemos que rescatarlo”, manifestó.

Finalmente, reconoció que existen diferencias con su candidata en algunos temas, como la propuesta de una segunda reforma agraria, aunque aseguró que han dialogado al respecto. “Yo he hablado con la doctora y hemos llegado a un acuerdo en ciertos puntos. Sí estoy de acuerdo en apoyar al pequeño agricultor, por ejemplo. En el tema de reformas agrarias, yo no estoy de acuerdo, hay que estudiar ese tema ”, explicó.

No obstante, dejó en claro su rol dentro de la fórmula presidencial. “Hemos conversado, pero el que va a ser presidente soy yo, no ella” , puntualizó.

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