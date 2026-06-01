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El excandidato presidencial Carlos Álvarez se pronunció sobre su voto en la segunda vuelta de las elecciones generales 2026. (Foto: GEC)
El excandidato presidencial Carlos Álvarez se pronunció sobre su voto en la segunda vuelta de las elecciones generales 2026. (Foto: GEC)
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Por Redacción EC

El excandidato presidencial de País para Todos Carlos Álvarez afirmó que su voto en la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026 no será para quienes “quieren destruir el Perú”.

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