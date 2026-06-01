El excandidato presidencial de País para Todos Carlos Álvarez afirmó que su voto en la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026 no será para quienes “quieren destruir el Perú”.

En entrevista con Canal N, indicó que en los próximos días tomará una decisión sobre por quién votará en el balotaje, que definirán Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) el domingo 7 de junio.

“En los próximos días voy a tomar una decisión, no creo que el millón 300 mil o 400 mil que hubo para nuestras propuestas, nuestros ideales, vayan a votar como carneritos. No creo en eso, en ese tipo de endose, no. Eso es de los años 50, 60, creo que los tiempos han cambiado”, expresó.

“Sin embargo, sí es cierto, yo no voy a votar por quienes quieren destruir el Perú. No estoy de lado de quienes quieren entrar a saquear al Perú, que lo ven como un botín con los actos de corrupción”, agregó.

Álvarez también remarcó que lo que se haya avanzado en el Perú “no se puede destruir” y advirtió el actual panorama político y social en Bolivia, de quien dijo “pronto va a estar balcanizado”.

“Mira lo que está pasando con Bolivia, ese país, a este camino, pronto va a estar balcanizado. Lo poco o mucho que hemos avanzado no se puede destruir, aquí queremos estabilidad, una economía con predictibilidad y para eso necesitamos estabilidad política en este Perú, con partidos decentes y con una clase política que esté a la altura de la historia”, subrayó.

El excandidato presidencial remarcó que su posición no es con el voto viciado, nulo o en blanco, y pidió acudir a votar y ejercer el derecho al sufragio para así “consolidar nuestro sistema democrático”.

“Los enemigos de la democracia, los que quieren destruir el país no quieren que haya sufragio, no quieren que haya elecciones porque usan la democracia, usan nuestras leyes y luego que están adentro la implosionan, la quieren destruir. Esa es la gran verdad de lo que pasa en el Perú”, acotó.

“Sin embargo, luego del debate presidencial he quedado más confundido que antes. He visto que hay propuestas muy gaseosas, muchas generalidades y no tocan lo que es el clamor nacional del país, de millones de peruanos, que es la inseguridad ciudadana, la ola criminal, con propuestas concretas”, añadió.