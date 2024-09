Esto debido a que el plazo para inscribirse en un partido político para quienes deseen postular a la Presidencia venció el 12 de julio pasado.

Fuentes cercanas a Perú Moderno indicaron que la crisis interna se desató porque la exprocuradora de lavado de activos Julia Príncipe, presidenta de la Comisión Política Nacional de la referida agrupación, ha observado a una serie de recomendados por Aragón Ponce para precandidaturas al Congreso y cargos dirigenciales por tener procesos judiciales abiertos.

“El señor Aragón se sintió ofendido, porque a muchas de las personas que él sugería y que eran de las regiones, Príncipe las rebotaba”, manifestaron las mismas fuentes.

(Foto: Archivo GEC)

Esta situación originó que el último lunes Añaños y Aragón sostuvieran una reunión, en la cual no pudieron ponerse de acuerdo. Incluso, de acuerdo con fuentes de este Diario, en medio de la cita el fundador de Perú Moderno le reclamó al empresario que, hasta la fecha, no haya contribuido económicamente con el partido y que no haya definido con claridad si postulará o no a la Presidencia.

Una vez concluido el encuentro, Añaños le habría comunicado a sus más allegados que está evaluando su continuidad en el proyecto.

Otras fuentes de El Comercio señalaron que el empresario le ha dado “un ultimátum” a Aragón de 48 horas “para enmendar errores”. El plazo se cumple el viernes.

Si el fundador de Perú Moderno no cede y deja que Príncipe sea el filtro de los posibles postulantes, Añaños hará pública su renuncia y con eso su declinación a una candidatura presidencial.

Aragón ha inaugurado locales del partido Perú Moderno en Lima. En la imagen, de mediados de agosto, está en Independencia. (Foto: Facebook)

Añaños y Príncipe coincidieron en Avanza País en el 2020 y 2021. El primero tuvo la opción de ir en la plancha de Hernando De Soto, pero desistió, mientras que la ex abogada del Estado fue inscrita como cabeza de lista al Congreso del partido del tren, pero renunció a su candidatura por motivos personales.

Este Diario intentó comunicarse con el empresario y la exprocuradora, pero no respondieron a nuestras llamadas ni mensajes.

El economista Víctor Vásquez Villanueva, quien hasta hace poco era coordinador de Perú Moderno en la zona norte del país, dijo que en las últimas semanas Aragón ha sumado a personas “recicladas de otros partidos y movimientos” y con ideología que no es compartida por Añaños.

“Estos casos se han dado en Cusco, Piura, Junín y otros, la presencia de estas personas es contraria a los preceptos de Añaños y de quienes lo acompañamos. La dirigencia nacional de Perú Moderno ha trastocado el esfuerzo organizacional que se había hecho”, manifestó Vásquez Villanueva a El Comercio, quien dijo que se sumó a la agrupación tras una invitación del empresario.

Bruce se aleja

Otras fuentes de El Comercio señalaron que, en las últimas semanas, el ahora partido del puente (antes tenía como símbolo un sol rojo) había tenido acercamientos con el alcalde de Surco, Carlos Bruce, para que se afilie, tras su renuncia a Avanza País.

Las mismas fuentes indicaron que la idea era conformar un tándem, Añaños a la Presidencia y Bruce a la alcaldía de Lima en el 2026.

No obstante, si se confirma la salida del empresario, el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento no aceptaría la propuesta de Perú Moderno, agregaron.

(Foto: Hugo Pérez | Archivo El Comercio)

“Bruce ya no iría en ese proyecto si se va Añaños, porque era un proyecto en conjunto, uno a la Presidencia y otro a la alcaldía de Lima, si se cae el candidato presidencial, Perú Moderno pasa a la categoría de otros”, manifestaron.

Este Diario intentó comunicarse con Wilson Aragón Ponce, fundador de Perú Moderno, pero no respondió a nuestras llamadas ni mensajes.

El punto de vista

El analista político Enrique Castillo consideró que quien pierde más con una posible declinación es Añaños y sus allegados que se afiliaron a Perú Moderno, porque se pueden quedar sin la posibilidad de ser candidatos en las elecciones generales del 2026.

“Si se concreta este rompimiento, Añaños no tendrá partido, y ya pasó el tiempo para que inscriba. Pierde él y todos los que se querían colgar de su paraguas”, expresó.

En diálogo con El Comercio, Castillo refirió que mientras no se haga oficial la salida del empresario de la agrupación del puente, aún queda espacio para las negociaciones política.

“Y en esta etapa siempre hay avances y retrocesos, la posibilidad de que se resuelva el tema está vigente. Y otro problema mayor es la indefinición de Añaños sobre si postulará o no a la Presidencia, hasta ahora todo indica que él tiene más dudas que certezas. Si no define la postulación, si no define quiénes seleccionarán a los precandidatos y una estructura partidaria para el manejo de los recursos económicos, entonces la posibilidad de rompimiento siempre estará ahí”, subrayó.

Castillo remarcó que los dueños de los partidos políticos casi siempre se sienten con el derecho de sugerir e imponer nombres para determinas candidaturas. “Ahora, cuál ha sido el arreglo inicial. ¿Aragón puso su partido enteramente a disposición de Añaños y su gente?”, complementó.

Además, sostuvo que, si se confirma la salida de Añaños, Perú Moderno “pasará a ser un partido más”, que deberá elegir entre sus militantes a su candidato presidencial.

“Este es el riesgo de los partidos que en la práctica que se convierten en vientres de alquiler”, acotó.

A su turno, el analista político Pedro Tenorio dijo que es Añaños el que pierde más con una eventual salida de Perú Moderno, porque al estar afiliado a un partido no podría postular a la Presidencia en el 2026. Agregó que el partido de Aragón también quedaría golpeado, pero aún con la opción de presentar otro candidato.

“Perú Moderno pierde una posibilidad, mientras que Añaños una certeza, ya no podría ser candidato. Ese partido pierde la posibilidad de tener el foco de la atención mediática”, expresó.

En comunicación con este Diario, Tenorio indicó que el empresario está sufriendo las consecuencias de haberse inscrito a una agrupación en calidad de “invitado”.

“Había gente que decía que Añaños había comprado un partido, claramente no lo hizo. Y tampoco tiene el control de la dirigencia y su opinión es una más. Este partido es de alcance familiar, en la plana dirigencial están los familiares, amigos y ex empleados de Aragón. Es una especie de Alianza para el Progreso, pero con otra índole”, sostuvo.

Más información

Entre las principales propuestas anticorrupción de Perú Moderno, de acuerdo con su ideario, están eliminar la inmunidad presidencial y parlamentaria, porque “una autoridad honesta no requiere coraza o blindaje”; prohibir la reelección de todas las autoridades; la eliminación de la prescripción de los delitos de función pública: y la reestructuración del Poder Judicial.

De los 25 cargos en la dirigencia de Perú Moderno, 14 son ocupados por diferentes integrantes de la familia de Aragón Ponce.