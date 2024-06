Añaños renunció, precisamente a Avanza País en ese mes, luego de haberse afiliado en el 2020 para respaldar la postulación del economista Hernando de Soto a la Presidencia de la República un año después.

Por medio de un comunicado, el empresario afirmó que comparte con la agrupación del sol rojo “los ideales de libertad, justicia y desarrollo económico”. Y, además, subrayó que desde hace muchos años “siento la necesidad de servir a mi país, como una retribución a todo lo que he logrado en mi vida empresarial”. Esto en referencia al emporio internacional de bebidas gaseosas AJE, que construyó con su familia.

Comparto con ustedes mi decisión de inscribirme a #PerúModerno, un proyecto de progreso y prosperidad 🇵🇪👍🏻 pic.twitter.com/dDaDsKIDFI — Carlos Añaños (@carlosananos) June 19, 2024

En una entrevista con RPP Noticias, el hombre de negocios evitó decir si él será el candidato presidencial de Perú Moderno en las elecciones generales de 2026, pero remarcó que “hoy he dado el primer paso”.

Añaños definió a su nuevo partido como uno de “centro” y también destacó las políticas aplicadas por Javier Milei en Argentina para estabilizar la inflación, y de Nayib Bukele en El Salvador para reducir las tasas de criminalidad.

“En términos de seguridad ciudadana ha sido un éxito, no le podemos quitar los méritos al señor Bukele, lo que ha hecho en El Salvador es maravilloso en términos de seguridad ciudadana. No vamos a acoger a empresa y talento en la medida de que nos estén asaltando, secuestrando y el Estado esté de espaldas, yo diseñaría un plan propio”, complementó.

También remarcó que el país no necesita más caudillos, sino a “un equipo robusto trabajando”.

El factor Príncipe

Una señal de la incorporación de Añaños a Perú Moderno fue la afiliación de la ex procuradora de lavado de activos Julia Príncipe al partido del sol rojo a fines de abril de este año, así como su designación a inicios de este mes como presidenta de la Comisión Política Nacional de la referida agrupación.

Añaños y Príncipe coincidieron en Avanza País en el 2020 y 2021. El primero tuvo la opción de ir en la plancha de Hernando De Soto, pero desistió, mientras que la ex abogada del Estado fue inscrita como cabeza de lista al Congreso del partido del tren, pero renunció a su candidatura por motivos personales.

(Foto: Archivo GEC)

Fuentes ligadas a Perú Moderno indicaron a El Comercio que las primeras conversaciones con el empresario se dieron entre octubre y noviembre del año pasado. Por esas fechas, Añaños también se sentó a dialogar con el Partido Morado y otros.

Las mismas fuentes señalaron que parte del acuerdo para que Añaños recale en la agrupación fundada por Aragón Ponce fue la inclusión de Príncipe.

“La presencia de la ex procuradora es muy importante, una vez iniciadas las conversaciones, ella aparece en el escenario y después de su afiliación se ha dedicado a estudiar los estatus de Perú Moderno. Le está poniendo mucho énfasis a eso. Y vamos a tener a más personalidades como militantes”, manifestaron.

De acuerdo con el estatuto de Perú Moderno, Príncipe, al ser presidenta de la Comisión Política Nacional, es la segunda autoridad con mayor poder en la agrupación después de Aragón. Por ejemplo, dentro de sus atribuciones está ser la vocera oficial del partido, designar al secretario general nacional y nombrar a los miembros de las comisiones políticas descentralizas, entre otras.

La comisión puede definir la línea política del partido, así como las alianzas electorales y designar directamente a los candidatos invitados a cargos de elección popular.

(Foto: El Comercio)

Las mismas fuentes refirieron que al interior de la agrupación proyectan a Añaños como precandidato a la Presidencia y a Príncipe como parte de su fórmula y como postulante al Senado.

Este Diario intentó comunicarse con Príncipe, pero no respondió a nuestras llamadas ni mensajes.

Marca distancia de los extremos

El presidente fundador de Perú Moderno, Wilson Aragón Ponce, definió a su partido como uno de “centro”, cuyo principal objetivo es “el desarrollo económico” del país. Agregó que su agrupación está formada por “los emprendedores” y que buscarán aplicar, en caso llegar a ser gobierno, una política de tolerancia 0 para los corruptos.

En comunicación con El Comercio, Aragón Ponce adelantó que no buscarán alianzas con partidos de la derecha e izquierda extremista.

“Nosotros nos ubicamos en el gran centro, no estamos cerca ni de la ultra izquierda ni de la ultra derecha. El 80% del país no está ideologizado. El Perú tiene hambre y frío, muchos pasan por enfermedades y eso no se cura con izquierdas o derechas, sino con la buena gestión de los recursos del país”, expresó.

(Foto: Perú Moderno)

También refirió que aún no se han sentado a dialogar con otras agrupaciones de cara al 2026, porque sería prematuro.

Entre las principales propuestas anticorrupción de Perú Moderno, de acuerdo con su ideario, están eliminar la inmunidad presidencial y parlamentaria, porque “una autoridad honesta no requiere coraza o blindaje”; prohibir la reelección de todas las autoridades; la eliminación de la prescripción de los delitos de función pública: y la reestructuración del Poder Judicial.

Aragón, además, criticó las actuaciones del gobierno de Dina Boluarte y del actual Congreso, al sostener que “no son lo que el país merece”. “Vivimos en un caos, los delincuentes están dominando al Perú, un emprendedor pone un pequeño quiosco y ya le piden cupo. El país está abandonado. No se ve la mano de un gobernante que pueda poner coto a esta situación”, complementó.

Lee también: Fuerza Popular y la izquierda frustran debate de dictamen que impide postular a condenados por asesinato y otros delitos

¿Un partido familiar?

De los 25 cargos en la dirigencia de Perú Moderno, 14 son ocupados por diferentes integrantes de la familia de Aragón Ponce.

Por ejemplo, las secretarías de Actas y Archivos (Marco Aragón Arce), de Empresarios (Miguel Urrutia Aragón), de Formación y Capacitación Política (Mónica Urrutia Aragón), de Prensa y Propaganda (Lino Rodríguez Aragón), de Relaciones Gremiales (Aldo Rodríguez Aragón), de Relaciones Internacionales y de la Mujer y Familia (Ambrosialet Aragón Ponce), así como la general (Mariella Aragón Arce) y la tesorería.

A pesar de esto, Aragón Ponce negó que la concepción de su agrupación sea familiar e intentó justificar la inclusión de sus parientes señalando que quiere evitar que “haya infiltrados”.

“Es muy complicado formar un partido, es bastante trabajoso y en el camino se puede terminar discutiendo y se acaba truncando el proyecto. Para que no ocurra eso, nosotros hemos cerrado con personas muy conocidas, de mucha confianza, esa es la razón por la que aparecen algunos miembros fundadores con el mismo apellido”, subrayó.

El presidente fundador de Perú Moderno, de otro lado, se pronunció en contra de las ONG y refirió que es el Estado el que debe asumir la ayuda social.

“Si el Estado está preparado para dar solución a los problemas del Perú, se pueden eliminar todas las fuentes extranjeras, hay ONG que hacen daño, que envenenan la mente. Tampoco se puede permitir esa injerencia que hace daño”, refirió al ser consultado sobre el proyecto de ley pendiente de votación en el Congreso que regula a estas entidades.

También señaló que la educación, durante la niñez y adolescencia, debe ser orientada por los padres de familia.

“Un niño cuando nace o es varón o es mujer, la educación debe ser guiada por los padres, la familia es muy importante. No podemos decir si estamos a favor o en contra [de la igualdad de género en la educación], estamos a favor de la libertad y la acción de cada persona, con tal de que no dañen a sus semejantes”, acotó.

Lee también: Gobierno de AMLO no transparenta beneficios a Lilia Paredes a año y medio de su asilo

Fortalezas y debilidades

El analista político Enrique Castillo consideró que Añaños ha dado un paso “muy importante” al decidir militar en un partido político. Agregó que a diferencia de Avanza País, donde fue un invitado de Hernando de Soto, en Perú Moderno, el empresario está asumiendo parte del proceso de construcción de la agrupación en lo político y económico.

En diálogo con este Diario, Castillo refirió que una de las fortalezas de Añaños es que es “pionero del emprendedurismo”, al tener una trayectoria del hombre de negocios que se hizo desde abajo. “Eso le permite conocer la dinámica socioeconómica de los sectores más bajo y a su vez del mercado internacional”, expresó.

Entre las debilidades del empresario, agregó, están que es relativamente nuevo en política y que en una eventual campaña presidencial se va a tener que “enfrentar a políticos corruptos y con mañas”. “Esto ya es una desventaja, él no ha tenido la capacidad de relacionarse con el mundo político peruano, la negociación para tranzar alianzas no le será fácil”, complementó.

Castillo indicó que, a pesar de su éxito internacional, al interior del Perú, Añaños es poco conocido.

“Si todavía no ha decidido si va a ser o no candidato, eso es una desventaja. Si él cree que tomando la decisión al final va a ser el outsider, se equivoca. Si ya decidió postular que lo anuncie y si no va a ser candidato que promueva al que será”, expresó.

Por su parte, el analista político Pedro Tenorio señaló que la principal fortaleza de Añaños es que “es nuevo en la política” y que a pesar de su pasado y presente empresarial no carga con acusaciones ni procesos.

“Puede ser una bocanada de aire fresco y no necesariamente va a ser el único. Otra fortaleza es que va a tener libertad para configurar una plataforma electoral al no estar atado ni tener compromisos con partidos tradicionales o con agrupaciones con representación en el actual Congreso”, dijo a El Comercio.

Tenorio sostuvo que la principal debilidad de Añaños es su “inexperiencia” en la política, y que eso lo hará “muy proclive a cometer errores”.

“Tiene las condiciones para ser un candidato con algún potencial, pero a los gallos hay que verlos en la cancha. Ahí es donde vamos a ver si ha aprendido de los errores de la política en estos últimos años o si termina siendo más de los mismo”, concluyó.

Más información

El artículo 37 del estatuto de Perú Moderno establece que solo los fundadores de la agrupación puede ser candidatos a presidir el partido del sol rojo. Ni Añaños ni Príncipe tienen esa condición.

Entre las facultades del presidente del referido partido está definir la modalidad de elección interna de cara a definir las candidaturas para los comicios generales, regionales y municipales.

Aragón Ponce intentó sin éxito en el 2005 formar el partido Perú Moderno. No alcanzó las firmas requeridas.

En marzo último, Añaños se reunió con el exalcalde de La Victoria George Forsyth en Madrid, España. Aragón refirió que no han entablado ninguna conversación con el excandidato presidencial para incorporarlo a su partido.