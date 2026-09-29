Carlos Bruce, candidato a la Alcaldía de Lima por Somos Perú.
Carlos Bruce, candidato a la Alcaldía de Lima por Somos Perú.
Por Redacción EC

Carlos Bruce cuestionó la posición adoptada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) frente a la situación de Rafael López Aliaga, respecto a si se le entregará o no la credencial de alcalde si es que su partido termina siendo ganador de las elecciones municipales en Lima Metropolitana.

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