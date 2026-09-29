Carlos Bruce cuestionó la posición adoptada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) frente a la situación de Rafael López Aliaga, respecto a si se le entregará o no la credencial de alcalde si es que su partido termina siendo ganador de las elecciones municipales en Lima Metropolitana.

En entrevista con “Al Final del Día”, con Diana Seminario, Bruce dijo: “¿ Cómo puede decir el jefe del JNE (Roberto Burneo) que va a tomar una decisión después de las elecciones? Si toma una decisión después de las elecciones, la gente no sabe por quién está votando ”, cuestionó Bruce.

Lo cierto, es que ayer, al ser consultado sobre si la decisión se conocerá antes o después de la jornada electoral, Burneo indicó que el JNE comunicará la información cuando el pleno adopte una decisión. “ En cuanto a ello, ya hemos indicado que vamos a tomar las decisiones cuando el Pleno pueda yo hacerlo. Yo les daré la información ya tengamos una decisión ”, señaló.

#AlFinalDelDía | Carlos Bruce, candidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú, sobre la demora del JNE respecto a la candidatura en Renovación Popular: "Si toman una decisión después de las elecciones, la gente no sabe por quién está votando"



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El candidato de Somos Perú sostuvo que el organismo electoral debería establecer su posición antes de la jornada electoral, pues, de lo contrario, los ciudadanos que marquen el símbolo de Renovación Popular no tendrían certeza sobre quién asumiría la Alcaldía de Lima en caso de que esa lista resulte ganadora.

“Si no lo dicen antes del domingo, están entorpeciendo este proceso electoral porque la población no va a saber quién es la persona por la que están votando si marcan la R”, afirmó.

Bruce señaló, además, que el propio presidente del JNE ha reconocido que existe una cuestión pendiente por resolver respecto de la entrega de credenciales.

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La controversia surge porque López Aliaga fue elegido alcalde de Lima en 2022 y actualmente figura como primer regidor de la lista de Renovación Popular. Sin embargo, tras el retiro de Marco Rubio como candidato a la alcaldía, sería López Aliaga quien asumiría el cargo, pese a la prohibición de reelección.

Como se sabe, el JNE autorizó su postulación como regidor, pero mantiene pendiente la definición sobre la eventual entrega de la credencial de alcalde si su lista obtiene la mayoría.

“Él mismo ha puesto en duda y es justamente lo que tiene que decir, si es que las credenciales se las dan a López Aliaga a pesar de que fue electo en el periodo anterior, o si respetando la Constitución se la darán al regidor siguiente a él”, sostuvo Bruce.