El alcalde de Surco, Carlos Bruce, destacó la precandidatura de Susy Díaz como diputada al Congreso de la República por Somos Perú en las próximas elecciones generales del 2026, al considerar que se debe “refrescar un poco a los actores políticos”.

En entrevista con el programa “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, el burgomaestre señaló que Díaz no tiene acusaciones de terrorismo o peculado, y que tuvo una “performance muy a la altura” cuando fue legisladora entre 1995 y 2000.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Me parece muy bien, lo veo con mucho entusiasmo, hay que refrescar un poco a los actores políticos en la escena nacional. Susy Díaz ya fue congresista, no tuvo acusaciones de que le estén haciendo pedicure en sus oficinas, que esté afiliada al terrorismo, que tenga alguna de las cosas que hemos visto pasar en los últimos congresos que nos ha sorprendido a todos”, expresó.

“Creo que Susy Díaz tuvo una performance muy a la altura cuando fue congresista y me parece muy bien, estoy muy contento que vaya a candidatear”, agregó.

LEE MÁS: Carlos Bruce anuncia su precandidatura para la alcaldía de Lima con Somos Perú

Como se recuerda, el anuncio de la precandidatura de Susy Díaz al Parlamento lo hizo la presidenta de Somos Perú, Patricia Li, luego de sostener un almuerzo con la exparlamentaria y otros personajes en un restaurante de la capital.

Llama “invasora” a María Acuña

De otro lado, Carlos Bruce calificó de “invasora” a la congresista María Acuña (Alianza para el Progreso) por ocupar terrenos que son de uso público, con lo cual -según dijo- es una “persona fuera de la ley”.

Cuestionó que la hermana de César Acuña haya ejercido “actos de violencia” contra funcionarios municipales de Surco y dijo que se interpondrá una denuncia contra la parlamentaria, aunque desconoce si prosperará.

“En vez de entregar terrenos de manera concordada, como corresponde a una persona decente, está usando actos de violencia contra funcionarios públicos y que puede haber ocurrido alguna desgracia arrojando ladrillos desde el tercer piso de su casa”, subrayó.

“Eso no lo vamos a permitir, yo tengo la obligación de cuidar a mis empleados municipales y estamos interponiendo esta denuncia, no sé si prosperará o no, y estaremos tomando otras acciones”, agregó.

Tras calificar de “come-terrenos” a Acuña Peralta, el alcalde de Surco adelantó que se tomarán otras acciones, a fin de que la congresista de APP devuelva el terreno ocupado en un parque público de ese distrito.

“La señora no va a poder dormir tranquila en su casa porque nosotros vamos a recuperar esos terrenos y estamos muy ofendidos y muy molestos por esas acciones que ha hecho de violencia contra los empleados municipales y ella como invasora que es va a tener que devolver esos terrenos cueste lo que cueste y nosotros no vamos a parar hasta que se cumpla ese objetivo”, sentenció.