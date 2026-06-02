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Carlos Bruce habló sobre su voto para la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
Carlos Bruce habló sobre su voto para la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
Por Redacción EC

El alcalde de Surco, Carlos Bruce, afirmó que no votará blanco o viciado en la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026, que definirán Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), porque hacerlo significa “que otros decidan por mí”.

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