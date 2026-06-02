El alcalde de Surco, Carlos Bruce, afirmó que no votará blanco o viciado en la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026, que definirán Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), porque hacerlo significa “que otros decidan por mí”.

En entrevista con Canal N, indicó que ese mismo análisis hizo durante el balotaje de los comicios del 2021, cuando Fujimori Higuchi perdió la Presidencia ante Pedro Castillo, razón por la cual apoyó la candidatura de la lideresa de Fuerza Popular.

“Yo no soy alguien de izquierda, por lo tanto, entre dos opciones no hay que investigar mucho para saber cuál opción voy a optar. Por supuesto no voy a votar en blanco y viciado porque eso es dejar que otros tomen la decisión por mí”, expresó.

“El votar blanco o viciado es decir que otros decidan por mí, mi voto no lo voy a ejercer y me allano a lo que los demás decidan. Yo no delego así nomás mi voto; por último, me equivoco, pero ejercer mi derecho al voto”, agregó.

Bruce Montes de Oca también manifestó que el actual escenario de la segunda vuelta es parecido al de hace cinco años, aunque estimó que el nuevo Congreso bicameral será “más fuerte y difícil de manipular”.

“Es un escenario parecido, sin embargo, tenemos una estructura en el Legislativo distinto de aquella oportunidad. Va a ser un Congreso más fuerte y difícil de manipular, ojalá que las mejores personas estén en el Congreso”, acotó.

La segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026 se realizará este domingo 7 de junio en todo el país. Millones de ciudadanos volverán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República para los próximos cinco años.

A pocos días del balotaje, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que el material electoral ya fue distribuido en casi la totalidad de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) del país.