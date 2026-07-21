Carlos Bruce pide al próximo Congreso que legisle al respecto. (Foto: Andina)
Carlos Bruce pide al próximo Congreso que legisle al respecto. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El candidato de Somos Perú a la Alcaldía de Lima, Carlos Bruce, cuestionó este lunes la decisión de Rafael López Aliaga de postular como primer regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, luego de renunciar a asumir el cargo de senador para el que fue elegido en las elecciones generales.

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