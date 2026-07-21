El candidato de Somos Perú a la Alcaldía de Lima, Carlos Bruce, cuestionó este lunes la decisión de Rafael López Aliaga de postular como primer regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, luego de renunciar a asumir el cargo de senador para el que fue elegido en las elecciones generales.

Tras presentar a su lista de candidatos a regidores, Bruce consideró que existe un “vacío legal” que debe ser corregido para impedir que un candidato solicite el respaldo ciudadano y, una vez elegido, decida no asumir el cargo.

“Hay un vacío legal que tiene que ser llenado. No puede ser que haya elecciones donde alguien pide el voto y, después de salir elegido, diga: ‘¿Saben qué? Ya no quiero, pero con mi voto entra más gente; que ellos entren, yo no’. Eso no está bien”, señaló.

El también exministro de Vivienda afirmó que este tipo de situaciones puede generar un precedente negativo para futuros procesos electorales.

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Carlos Bruce, candidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú: No puede ser que haya elecciones, donde alguien pide el voto y después de que salga elegido diga ya no quiero



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“Busco a alguien prestigioso, le digo: ‘No te preocupes, si sales elegido renuncias, pero nos haces entrar’. Eso es falsear el resultado electoral”, sostuvo.

En ese sentido, expresó su confianza en que el próximo Congreso legisle para impedir que se repitan estos casos.

Bruce también fue consultado sobre la situación del expresidente Alejandro Toledo. Al respecto, indicó que no respalda un eventual indulto, aunque consideró que debería cumplir su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria debido a su edad y estado de salud.

“No estoy a favor del indulto. Estoy a favor de que el señor Toledo cumpla su pena en prisión domiciliaria, que es distinto. No digo que se le perdonen sus delitos”, afirmó.

Agregó que mantener en un establecimiento penitenciario a una persona de 81 años con diversas enfermedades resulta “cruel”. Asimismo, diferenció este caso del del expresidente Pedro Castillo, al recordar que este último aún no cuenta con una sentencia.

Finalmente, criticó las decisiones adoptadas por el presidente José María Balcázar en los últimos días de su mandato.

“Creo que el señor Balcázar no está enterado de que dentro de una semana tiene que dejar Palacio. Está tomando decisiones que ya no le corresponden a un presidente a punto de salir”, manifestó.