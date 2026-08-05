El candidato de Somos Perú a la Alcaldía de Lima, Carlos Bruce, cuestionó la renuncia de Luis Rubio a su candidatura por Renovación Popular y aseguró que el hecho responde a una estrategia para que Rafael López Aliaga vuelva a ocupar el sillón municipal.

En declaraciones a El Comercio, Bruce sostuvo que la salida de Rubio confirma una conducta política orientada a privilegiar intereses personales por encima de los de la ciudad.

“Esto simplemente nos confirma una línea de conducta de mentiras con el ánimo de satisfacer intereses personales. No les interesa el país, no les interesa la ciudad de Lima; lo que les interesa son sus intereses personales y anteponen esos intereses al bienestar común” , afirmó.

Renovación Popular: Luis Rubio renuncia a su candidatura a la alcaldía de Lima



El exministro recordó que López Aliaga renunció a la Alcaldía de Lima para postular a la Presidencia de la República, luego declinó asumir el cargo de senador y posteriormente integró la lista de Renovación Popular como candidato a teniente alcalde.

¿Reelección encubierta?

Bruce consideró que la renuncia de Rubio era previsible y sostuvo que el objetivo engañar al Jurado Nacional de Elecciones para reelegirse.

“Lo que está ocurriendo ya nos imaginábamos que iba a ocurrir; esto es una reelección encubierta. El señor López Aliaga sabía que no podía postular, entonces engaña al Jurado poniendo a Luis Rubio. Todos sabíamos que Rubio iba a renunciar y ya renunció”, señaló.

En esa línea, indicó que, de imponerse la lista de Renovación Popular en las elecciones municipales, López Aliaga terminaría nuevamente al frente de la comuna capitalina.

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“Si la lista gana, el próximo alcalde de Lima es el señor Rafael López Aliaga, que fue el mismo alcalde del periodo anterior. Por lo tanto, le han hecho fraude a la ley porque estaría siendo reelegido como alcalde de Lima”, sostuvo.

Cuestiona al JNE

El candidato de Somos Perú también criticó el papel del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al considerar que debió advertir las consecuencias de admitir la candidatura encabezada por Rubio.

“Esto nos demuestra que el Jurado Nacional de Elecciones no puede ser tan ingenuo. Lo que está haciendo es beneficiar a los pillos. Aquellos que acatamos la ley nos vemos perjudicados”, manifestó.

Asimismo, aseguró que dentro de Renovación Popular existirían dirigentes que no comparten las decisiones adoptadas por López Aliaga.

“Tengo información de que muchas personas dentro de Renovación Popular no estaban de acuerdo con que renuncie a ser senador ni con lo que están haciendo ahora con las candidaturas al municipio de Lima”, concluyó.