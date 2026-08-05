En declaraciones a El Comercio, Bruce sostuvo que la salida de Rubio confirma una conducta política orientada a privilegiar intereses personales por encima de los de la ciudad.
En declaraciones a El Comercio, Bruce sostuvo que la salida de Rubio confirma una conducta política orientada a privilegiar intereses personales por encima de los de la ciudad.
Por Redacción EC

El candidato de Somos Perú a la Alcaldía de Lima, Carlos Bruce, cuestionó la renuncia de Luis Rubio a su candidatura por Renovación Popular y aseguró que el hecho responde a una estrategia para que Rafael López Aliaga vuelva a ocupar el sillón municipal.

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