El candidato de Somos Perú a la alcaldía de Lima, Carlos Bruce consideró que la participación de los postulantes en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debería ser obligatoria, debido a que los ciudadanos tienen derecho a conocer y contrastar las propuestas de quienes buscan ocupar el sillón municipal.

“Yo creo que es una obligación participar en el debate del JNE”, sostuvo Bruce durante una entrevista en “Tenemos que Hablar”, video podcast de El Comercio.

“Lo pondría como obligatorio, causal de nulidad si uno no participa, porque la gente tiene derecho a ver a su futuro alcalde intercambiando ideas con sus competidores y, de esa manera, contrastar y poder tomar una mejor decisión”, señaló.

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Bruce también cuestionó la situación generada en torno a Renovación Popular, por la cual un grupo de candidatos pidió al JNE que evalúe no entregarle la credencial a Rafael López Aliaga, en caso resultara ganador de las elecciones municipales.

“Ha habido que presionar al jurado por una situación que es realmente absurda. Aquellas personas que marquen por la R de Renovación no saben si va a salir un candidato o el otro, nunca he visto una cosa así”, afirmó.

El candidato señaló que el JNE todavía no habría tomado una decisión definitiva sobre este punto y expresó su expectativa de que el organismo electoral se pronuncie próximamente.

“El JNE todavía no ha tomado una decisión, esperemos que la tome pronto”, manifestó.

“Tiene miedo”

Durante la entrevista, Bruce también afirmó que ha insistido en la posibilidad de debatir con Rafael López Aliaga.

“Yo he insistido bastante, aparentemente él (Rafael López Aliaga) tiene miedo de debatir conmigo, nada más”, sostuvo.

Bruce indicó, sin embargo, que primero deberá definirse la situación de López Aliaga como candidato antes de determinar si ambos podrán enfrentarse en un debate electoral.

“Vamos a ver primero si el JNE dice si es candidato o no, y si lo es, ojalá tuviéramos oportunidad de debatir”, manifestó.

Mira aquí el video podcast de El Comercio: