Bruce señaló que debería haber causal de nulidad si no participan los candidatos en debate. | Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec
Bruce señaló que debería haber causal de nulidad si no participan los candidatos en debate. | Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec
Por Redacción EC

El candidato de Somos Perú a la alcaldía de Lima, Carlos Bruce consideró que la participación de los postulantes en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debería ser obligatoria, debido a que los ciudadanos tienen derecho a conocer y contrastar las propuestas de quienes buscan ocupar el sillón municipal.

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